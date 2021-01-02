Как сейчас живут первые ведущие «Орла и решки» 

Самыми первыми ведущими популярного тревел-шоу "Орел и решка" были Алан и Жанна Бадоевы. На тот момент они были супругами. Алан ушел после первого сезона проекта, а Жанна — после третьего. "Рамблер" рассказывает, как сложилась их жизнь.

Жанна Бадоева

@zhanna_badoeva

После ухода из "Орла и решки" она продолжила карьеру телеведущей на "Пятнице!". После ухода из "Орла и решки" она заявила, что реализовала себя как ведущая, поэтому ей нужно двигаться дальше.

"В институте я мечтала сделать программу о путешествиях, но путь оказался долгим и тернистым. вообще путешествия — это мой образ жизни. Можно сказать, что я человек, живущий благодаря движению. После третьего сезона стало понятно, что как ведущая я себя реализовала. Мне нужно было двигаться дальше"

Жанна была ведущей программ: "Битва салонов", "#ЖаннаПожени" и "Опасные гастроли". В 2012 году она развелась со своим супругом Аланом Бадоевым, а в 2013 году переехала в Италию. Спустя год она вновь вышла замуж за бизнесмена Василия Мельничина. С 2019 году Бадоева ведет программу "Жизнь других" на Первом канале. У Бадоевой есть двое детей, которые живут вместе с не в Италии.

Алан Бадоев

@alanbadoev