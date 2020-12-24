Ургант высмеял российских звезд за фото в Сети

Российский телеведущий Иван Ургант на шоу «Вечерний Ургант» высмеял российских знаменитостей за откровенные фотографии в социальных сетях.
«Тарзан со своими коллегами… Мне кажется, ребята играют тайного Санту. Кому-то повезет — ему достанется Сережин подарок»,
— посмеялся Ургант над подарочной коробкой, которую стриптизер держит на уровне пояса.
Он также обсудил голые торсы юмориста Тимура Батрутдинова и актера Павла Деревянко, которые сделали совместный снимок с актрисой Ольгой Медынич. И в конце телеведущий заключил, что голых мужчин стало много, и предложил от них отдохнуть, посмотрев на фото одетого продюсера Иосифа Пригожина.
Ранее «Рамблер» писал о том, что актриса из «Ворониных» отдала полмиллиона мошенникам.