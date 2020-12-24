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Ургант высмеял российских звезд за откровенные фотографии в Сети 

Мария Грибова 7 часов назад
Ургант высмеял российских звезд за фото в Сети
Фото: Кадр из шоу «Вечерний Ургант»
Российский телеведущий Иван Ургант на шоу «Вечерний Ургант» высмеял российских знаменитостей за откровенные фотографии в социальных сетях.

«Тарзан со своими коллегами… Мне кажется, ребята играют тайного Санту. Кому-то повезет — ему достанется Сережин подарок»,

— посмеялся Ургант над подарочной коробкой, которую стриптизер держит на уровне пояса.
Он также обсудил голые торсы юмориста Тимура Батрутдинова и актера Павла Деревянко, которые сделали совместный снимок с актрисой Ольгой Медынич. И в конце телеведущий заключил, что голых мужчин стало много, и предложил от них отдохнуть, посмотрев на фото одетого продюсера Иосифа Пригожина.
Ранее «Рамблер» писал о том, что актриса из «Ворониных» отдала полмиллиона мошенникам.
Видео дня. Секреты спецэффектов фильма "Один дома"
ТВ , Иван Ургант , Павел Деревянко , Ольга Медынич , Тимур Батрутдинов , Иосиф Пригожин
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