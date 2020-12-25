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«Чем больше глупости, тем выше рейтинг»: Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова 

Teleprogramma.pro 9 часов назад
Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова
Фото: Globallookpress.com
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro высказалась о телеведущем Андрее Малахове и его программах, где обсуждается личная жизнь звезд. В том числе и ее.
Отметим, что недавно телеведущий нелестно высказался о третьей жене актера Армена Джигарханяна. Она, как, в частности, сказал Малахов, даже не удосужилась прислать венок на прощание с бывшим мужем.
«Я не ссорилась с Малаховым. Просто вышла странная передача и мне подписчики стали задавать вопросы. Передача была абсурдной и бездарной. На мой вкус. Я не реагирую на нее совершенно. Не обращаю внимания, что там говорят. Там сидят люди, которые не знали Армена Джигарханяна. Они говорят полную чушь. Они выглядят смешно и жалко. Если им не стыдно, то пусть говорят, что хотят».
Как отметила пианистка, она не знала, что такая передача выйдет в эфир.
«У меня есть мнение со стороны. Я считала Андрея Николаевича лучшим ведущим в этом жанре. Но мне все стали писать: «Что случилось?» «Почему он не на вашей стороне?» Это к нему вопросы. Я не знаю, что случилось. Ничего плохого я ему не делала. Рейтинги очень высокие у передач, где негативно о мне высказываются. Но в итоге у меня растет число подписчиков. Становится больше предложений по рекламе в соцсетях. Люди в таких программах выглядят глупо. Чем больше глупости, тем выше рейтинг», — заметила она.
Напомним, что Армен Джигарханян ушел из жизни в возрасте 85 лет. Народный артист сильно болел в последние годы жизни.
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ТВ , Андрей Малахов , Армен Джигарханян
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