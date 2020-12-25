Малахов предложил миллион Цымбалюк-Романовской

Бывшая жена скончавшегося российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что ведущий «России 1» Андрей Малахов предложил ей один миллион рублей за появление на похоронах артиста. Этим она поделилась с изданием «Дни.ру».
«Хочу сообщить всем, что мне эта программа предлагала миллионный гонорар за приход на прощание, за появление у гроба, но я отказалась. Поскольку понимала, что меня хотят публично унизить на камеру»,
— заявила Цымбалюк-Романовская
Ранее «Рамблер» писал о том, что Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова.