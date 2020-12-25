Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Фильмы, которые нужно смотреть в постели
Фильмы, которые нужно смотреть в постели В Okko онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Малахов предложил миллион Цымбалюк-Романовской за появление у гроба 

Мария Грибова 5 часов назад
Малахов предложил миллион Цымбалюк-Романовской
Фото: @vitalinaromanovskaya
Бывшая жена скончавшегося российского актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская рассказала, что ведущий «России 1» Андрей Малахов предложил ей один миллион рублей за появление на похоронах артиста. Этим она поделилась с изданием «Дни.ру».

«Хочу сообщить всем, что мне эта программа предлагала миллионный гонорар за приход на прощание, за появление у гроба, но я отказалась. Поскольку понимала, что меня хотят публично унизить на камеру»,

— заявила Цымбалюк-Романовская
Ранее «Рамблер» писал о том, что Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова.
Видео дня. Актеры которые ненавидели свои популярные роли
ТВ , Андрей Малахов , Армен Джигарханян
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Что стало с советской Мэрилин Монро
08:22
Что стало с советской Мэрилин Монро
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение