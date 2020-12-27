После закрытия «Дома-2» Бузова и Бородина останутся на ТНТ 

Однако позже стало известно о том, что проект не прекратит существование, а просто станет выходить на другой платформе — какой, пока неизвестно.

Однако представители ТНТ отметили, что, несмотря на то, что штат реалити-шоу будет сокращен, а многим сотрудникам придется сократить и зарплаты, Бородина и Бузова не только останутся с прежними гонорарами, но и не покинут телеканал. Передача «Бородина против Бузовой» продолжит свое существование, однако существенно осменит формат и, в определенной степени, станет конкурентом ток-шоу Малахова и Борисова, Однако, в отличие от последних, шоу экс-ведущих «Дома-2» будет выходить не в прайм-тайм, а по утрам в будние.