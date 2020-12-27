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После закрытия «Дома-2» Бузова и Бородина останутся на ТНТ 

WMJ.ru и ещё 8 7 часов назад
После закрытия «Дома-2» Бузова и Бородина останутся на ТНТ
Фото: «Бородина против Бузовой» / Кадр из выпуска
Новость о том, что популярное реалити-шоу «Дом 2» закрывается стала чуть ли не главным событием декабря. Ольга Бузова, Ксения Бородина и даже Ксения Собчак эмоционально отреагировали на это событие, отметив, что с проектом уйдет целая эпоха — ведь «Дом 2» действительно изменило отечественное телевидение.
Однако позже стало известно о том, что проект не прекратит существование, а просто станет выходить на другой платформе — какой, пока неизвестно.
Однако представители ТНТ отметили, что, несмотря на то, что штат реалити-шоу будет сокращен, а многим сотрудникам придется сократить и зарплаты, Бородина и Бузова не только останутся с прежними гонорарами, но и не покинут телеканал. Передача «Бородина против Бузовой» продолжит свое существование, однако существенно осменит формат и, в определенной степени, станет конкурентом ток-шоу Малахова и Борисова, Однако, в отличие от последних, шоу экс-ведущих «Дома-2» будет выходить не в прайм-тайм, а по утрам в будние.
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Комментарии
ТВ , Ксения Собчак , Ксения Бородина , Ольга Бузова
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