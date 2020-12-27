Боня рассказала о зарплатах участников проекта «Дом-2» 

По словам девушка, с первого месяца все участники получают по тысяче долларов в месяц:

«Если ты продержался это время, тебе сразу выдают три тысячи долларов. Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки»,

— поделилась Боня.

Она также поделилась, что спустя полгода попросила у продюсера телепроекта надбавку. И он согласился доплачивать еще по пять тысяч долларов.

Некоторое время назад Боне предлагали вернуться на реалити, и тогда бы ее зарплата составляла до 10-12 тысяч долларов.