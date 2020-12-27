Боня рассказала о зарплатах участников проекта «Дом-2» 

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Виктория Боня раскрыла телеведущему Владимиру Соловьеву размеры зарплат участников проекта. Об этом сообщает Ura.ru.
По словам девушка, с первого месяца все участники получают по тысяче долларов в месяц:
«Если ты продержался это время, тебе сразу выдают три тысячи долларов. Если тебя выгнали раньше, ты не получаешь ни копейки»,
— поделилась Боня.
Она также поделилась, что спустя полгода попросила у продюсера телепроекта надбавку. И он согласился доплачивать еще по пять тысяч долларов.
Некоторое время назад Боне предлагали вернуться на реалити, и тогда бы ее зарплата составляла до 10-12 тысяч долларов.
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