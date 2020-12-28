Телеведущая разрыдалась и сорвала прямой эфир 

Ведущая британского утреннего шоу «Завтрак Би-би-си» (BBC Breakfast) Луиза Минчин (Louise Minchin) разрыдалась в прямом эфире и едва не сорвала программу. Из-за ее эмоциональной реакции руководству пришлось ненадолго прервать прямой эфир на рекламу. Об этом сообщает The Mirror.

Минчин прослезилась после того, как увидела трогательный эпизод о доме престарелых. В нем говорилось о том, как сотрудники учреждения провели 84 дня отдельно от своих семей, чтобы не подвергать опасности пожилых людей во время пандемии коронавируса.

В конце фрагмента семьи бабушек и дедушек спели рождественскую песню для сотрудников и поблагодарили их за самопожертвование. «Я не могу говорить. Как трогательно, что они [сотрудники дома престарелых] подпевают. Они сделали удивительную вещь», — сказала Минчин со слезами на глазах. В этот момент соведущий Джон Кей (John Kay) передал ей коробку с салфетками.