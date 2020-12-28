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Телеведущая разрыдалась и сорвала прямой эфир 

Lenta.ru 3 часа назад
Телеведущая разрыдалась и сорвала прямой эфир
Фото: Lenta.ru
Ведущая британского утреннего шоу «Завтрак Би-би-си» (BBC Breakfast) Луиза Минчин (Louise Minchin) разрыдалась в прямом эфире и едва не сорвала программу. Из-за ее эмоциональной реакции руководству пришлось ненадолго прервать прямой эфир на рекламу. Об этом сообщает The Mirror.
Минчин прослезилась после того, как увидела трогательный эпизод о доме престарелых. В нем говорилось о том, как сотрудники учреждения провели 84 дня отдельно от своих семей, чтобы не подвергать опасности пожилых людей во время пандемии коронавируса.
В конце фрагмента семьи бабушек и дедушек спели рождественскую песню для сотрудников и поблагодарили их за самопожертвование. «Я не могу говорить. Как трогательно, что они [сотрудники дома престарелых] подпевают. Они сделали удивительную вещь», — сказала Минчин со слезами на глазах. В этот момент соведущий Джон Кей (John Kay) передал ей коробку с салфетками.
Ранее ведущие британского шоу Good Morning Britain Кейт Гарравей (Kate Garraway) и Ранвир Сингх (Ranvir Singh) заплакали после того, как посмотрели видео, в котором пожилая пара воссоединилась после долгой разлуки.
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ТВ , Джон Кей , Ранвир Сингх
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