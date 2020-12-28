Навка рассказала о трудностях на «Ледниковом периоде» 

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в своем микроблоге подвела личные итоги прошедшего шоу.

«Жалко, что сезон подошел к концу, но какой это был сезон! Яркий, неоднозначный, насыщенный, с новыми идеями, подходами, взглядами и судьями. Для меня это, безусловно, волнующий и приятный новый опыт.

С одной стороны, так иногда было сложно судить своих коллег, что пару раз ловила себя на мысли, что на льду проще. С другой, это иная ступень восприятия моего любимого фигурного катания! Как я себя чувствовала в роли судьи? И сложно, и легко, и увлекательно, — и все это одновременно!» — рассказала она.

Татьяна заметила, что несмотря на сложности, она получила массу положительных эмоций и колоссальный опыт. А также поблагодарила Первый канал за популяризацию фигурного катания.