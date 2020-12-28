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Навка рассказала о трудностях на «Ледниковом периоде» 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Навка рассказала о трудностях на «Ледниковом периоде»
Фото: Teleprogramma.pro
26 декабря на Первом канале завершился проект «Ледниковый период». Его победителями стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. На втором месте оказались Вячеслав Чепурченко и Яна Хохлова. Бронзу завоевали Регина Тодоренко и Роман Костомаров.
Олимпийская чемпионка Татьяна Навка в своем микроблоге подвела личные итоги прошедшего шоу.
«Жалко, что сезон подошел к концу, но какой это был сезон! Яркий, неоднозначный, насыщенный, с новыми идеями, подходами, взглядами и судьями. Для меня это, безусловно, волнующий и приятный новый опыт.
С одной стороны, так иногда было сложно судить своих коллег, что пару раз ловила себя на мысли, что на льду проще. С другой, это иная ступень восприятия моего любимого фигурного катания! Как я себя чувствовала в роли судьи? И сложно, и легко, и увлекательно, — и все это одновременно!» — рассказала она.
Татьяна заметила, что несмотря на сложности, она получила массу положительных эмоций и колоссальный опыт. А также поблагодарила Первый канал за популяризацию фигурного катания.
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Комментарии
ТВ , Ледниковый период , Роман Костомаров , Ольга Кузьмина , Вячеслав Чепурченко , Александр Энберт , Татьяна Навка , Регина Тодоренко , Яна Хохлова
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