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Бывший ведущий «Орла и решки» раскрыл минусы съемок в передаче 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Бывший ведущий «Орла и решки» раскрыл минусы съемок в шоу
Фото: Lenta.ru
Бывший ведущий телепередачи о путешествиях «Орел и решка» Антон Птушкин раскрыл, что у съемок в известном телепроекте есть и минусы. О них он сообщил в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю на YouTube.

«Мы слишком сильно загнались на "Орле и решке". Не знаю, как Регина [Тодоренко] три года ездила. У тебя такой каскад впечатлений»,

— заметил журналист. По словам Птушкина, после съемок нескольких выпусков человек теряет былой интерес и удовольствие от путешествий.
Он привел в пример, как за один день впервые прыгнул с парашютом, а через три часа первый раз в жизни увидел Большой каньон в американском штате Аризона. «Когда так много впечатлений, то они, конечно, замыливаются», — добавил ведущий.
Птушкин заключил, что поездок было «слишком много» и в результате съемочная группа «Орла и решки» могла совсем забыть о том, где и когда они были. Ведущий упомянул случай, как во время пересадки в аэропорту они с трудом вспомнили, что находятся в Лиме, столице Перу.
36-летний украинский журналист Антон Птушкин стал ведущим нового сезона «Орла и решки» в 2017 году и работал в паре с блогершей Анастасией Ивлеевой. Ведущие записали вместе 65 выпусков. В июле 2018 года Птушкин объявил об уходе из проекта. Позже он продолжил снимать ролики о путешествиях для своего YouTube-канала.
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Комментарии
ТВ , Анастасия Ивлеева , Антон Птушкин
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