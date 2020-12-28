Бывший ведущий «Орла и решки» раскрыл минусы съемок в шоу

Бывший ведущий телепередачи о путешествиях «Орел и решка» Антон Птушкин раскрыл, что у съемок в известном телепроекте есть и минусы. О них он сообщил в интервью журналисту и блогеру Юрию Дудю на YouTube

«Мы слишком сильно загнались на "Орле и решке". Не знаю, как Регина [Тодоренко] три года ездила. У тебя такой каскад впечатлений»,

— заметил журналист. По словам Птушкина, после съемок нескольких выпусков человек теряет былой интерес и удовольствие от путешествий.

Он привел в пример, как за один день впервые прыгнул с парашютом, а через три часа первый раз в жизни увидел Большой каньон в американском штате Аризона. «Когда так много впечатлений, то они, конечно, замыливаются», — добавил ведущий.

Птушкин заключил, что поездок было «слишком много» и в результате съемочная группа «Орла и решки» могла совсем забыть о том, где и когда они были. Ведущий упомянул случай, как во время пересадки в аэропорту они с трудом вспомнили, что находятся в Лиме, столице Перу.