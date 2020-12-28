Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Прямой эфир ТВ

«Было сложно судить»: Навка поделилась трудностями работы на «Ледниковом периоде» 

Мира Маркина 7 часов назад
Навка поделилась трудностями работы на «Ледниковом периоде»
Фото: @tatiana_navka
Татьяна Навка раскрыла трудности работы на "Ледниковом периоде".
26 декабря проект подошел к концу, его победителями стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Серебро досталось Вячеславу Чепуренко и Яне Хохловой. В свою очередь, третью строчку заняли Регина Тодоренко и Роман Костомаров.
В своем Instagram Навка подвела личные итоги шоу:

«Жалко, что сезон подошел к концу, но какой это был сезон! Яркий, неоднозначный, насыщенный, с новыми идеями, подходами, взглядами и судьями. Для меня это, безусловно, волнующий и приятный новый опыт.

С одной стороны, так иногда было сложно судить своих коллег, что пару раз ловила себя на мысли, что на льду проще. С другой, это иная ступень восприятия моего любимого фигурного катания! Как я себя чувствовала в роли судьи? И сложно, и легко, и увлекательно, — и все это одновременно!».

Олимпийская чемпионка подчеркнула, что, несмотря на трудности, она получила массу положительных эмоций от участия в проекте.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоВолосожар высказалась о скандале на "Ледниковом периоде".
Видео дня. Почему пропала звезда фильма "9 1/2 недель"
Комментарии 3
ТВ , Ледниковый период , Роман Костомаров , Ольга Кузьмина , Александр Энберт , Татьяна Навка , Регина Тодоренко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Как сложилась судьба Пьеро
03:53
Как сложилась судьба Пьеро
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение