Навка поделилась трудностями работы на «Ледниковом периоде»

С одной стороны, так иногда было сложно судить своих коллег, что пару раз ловила себя на мысли, что на льду проще. С другой, это иная ступень восприятия моего любимого фигурного катания! Как я себя чувствовала в роли судьи? И сложно, и легко, и увлекательно, — и все это одновременно!».