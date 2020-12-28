Навка поделилась трудностями работы на «Ледниковом периоде»

Татьяна Навка раскрыла трудности работы на "Ледниковом периоде".
26 декабря проект подошел к концу, его победителями стали Ольга Кузьмина и Александр Энберт. Серебро досталось Вячеславу Чепуренко и Яне Хохловой. В свою очередь, третью строчку заняли Регина Тодоренко и Роман Костомаров.
В своем Instagram Навка подвела личные итоги шоу:
«Жалко, что сезон подошел к концу, но какой это был сезон! Яркий, неоднозначный, насыщенный, с новыми идеями, подходами, взглядами и судьями. Для меня это, безусловно, волнующий и приятный новый опыт.
С одной стороны, так иногда было сложно судить своих коллег, что пару раз ловила себя на мысли, что на льду проще. С другой, это иная ступень восприятия моего любимого фигурного катания! Как я себя чувствовала в роли судьи? И сложно, и легко, и увлекательно, — и все это одновременно!».
Олимпийская чемпионка подчеркнула, что, несмотря на трудности, она получила массу положительных эмоций от участия в проекте.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, чтоВолосожар высказалась о скандале на "Ледниковом периоде".