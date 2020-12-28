Бывший ведущий назвал минусы «Орла и решки» 

Бывший ведущий передачи "Орел и решка" и YouTube-блогер Антон Птушкин рассказал о минусах съемок в программе. Своим мнением он поделился в интервью журналисту Юрию Дудю.

По словам Антона Птушкина, поездок так много, что после съемок нескольких выпусков интерес к путешествиям пропадает:

«Мы слишком сильно загнались на "Орле и решке". Не знаю, как Регина [Тодоренко] три года ездила. У тебя такой каскад впечатлений».

Он вспомнил, что в один день впервые прыгнул с парашютом и увидел Большой каньон в США.

«Когда так много впечатлений, то они, конечно, замыливаются».

Птушкин рассказал, что из-за большого количества съемок команда "Орла и решки" могла забыть, где они были и когда.