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Ведущего «Кто хочет стать миллионером?» обвинили в обмане участницы 

Lenta.ru 2 часа назад
Ведущего «Кто хочет стать миллионером?» обвинили в обмане
Фото: Lenta.ru
Зрители британской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» обвинили ведущего Джереми Кларксона (Jeremy Clarkson) в том, что тот обманул участницу, подсказав ей неправильный ответ. Об этом сообщает Daily Star.
В игре принимала участие актриса Ронни Анкона (Ronni Ancona), которая планировала отдать выигрыш на благотворительность. Она остановилась на вопросе о самой длинной автомагистрали в Великобритании. Женщина решила взять подсказку и позвонила другу: тот выбрал вариант ответа М1.
Неуверенная в мнении приятеля Анкона обратилась к ведущему, которого могла считать экспертом в автомобильной тематике. Он также подтвердил версию ее собеседника. Актриса выбрала этот вариант, но проиграла — самой длинной автомагистралью в Великобритании является М6.
Пользователи соцсетей обвинили Кларксона в том, что он намеренно дал неправильную подсказку. Фанаты шоу уверены в этом, потому что ведущий имеет статус одного из самых известных в мире автолюбителей — он вел автомобильное шоу Top Gear на протяжении многих лет.
«Кларксон не может не знать, что М6 длиннее М1», — написал один из недовольных пользователей. «Кларксон знал ответ. Все, кто водят машину в Великобритании, знают, насколько длинная М6», — заявил другой. Возмущенный зритель предположил, что ведущий специально подставил участницу, потому что не приемлет благотворительность.
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ТВ , Джереми Кларксон
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