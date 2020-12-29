Названы участники нового сезона «Танцев со звездами»

Новый сезон популярного шоу выйдет в эфир уже 17 января 2021 года.
Победителями мегапопулярного шоу в предыдущих сезонах уже успели стать Юлия Савичева, Анастасия Стоцкая, Ирина Пегова и другие знаменитости. Анна Снаткина блеснула во втором, а Мария Ситтель и Владислав Бородинов — в первом сезоне «Танцев со звездами».
Уже совсем скоро, в январе следующего года, стартует 12-й сезон знаменитого танцевального шоу, на котором звезды покоряют паркет. Уже ходят слухи о том, что новый сезон будет особенным — ведь состав участников беспрецедентный!
На экране появится целая плеяда полюбившихся артистов, среди которых Сергей Лазарев, бойфренд Бузовой DAVA, Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков и рэпер Александр ST Степанов.
У некоторых из них уже есть за плечами серьезный хореографический опыт, к примеру у Лазарева. А кто-то должен осваивать мастерство танца с самых азов, например рэпер Александр ST Степанов. Ведущим проекта снова стал Андрей Малахов. А вот будут сидеть в жюри и давать свою профессиональную оценку номерам участников Дарья Златопольская, Николай Цискаридзе, Егор Дружинин и Гарик Рудник.