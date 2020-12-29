Названы участники нового сезона «Танцев со звездами»

Новый сезон популярного шоу выйдет в эфир уже 17 января 2021 года.

Уже совсем скоро, в январе следующего года, стартует 12-й сезон знаменитого танцевального шоу, на котором звезды покоряют паркет. Уже ходят слухи о том, что новый сезон будет особенным — ведь состав участников беспрецедентный!