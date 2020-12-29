Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Михаила Ходорковского, но Сеть запомнила только часть диалога. Ведущий попытался скрасить видео игрой слов, но только ему она показалась смешным. "Рамблер" рассказывает, что произошло и собирает главные мемы.
Гордон начал расспрашивать Ходорковского о жизни в местах лишения свободы, и между собеседниками произошел такой диалог:
— В каких условиях вы сидели?
— Барак.
— Обама?
— Ну типа.
Интернет не оценил шутку Гордона и пользователи начали делать новые мемы, которые могли бы стать диалогом Гордона и Ходорковского. Фантазии у пользователей Сети с игрой слов не занимать.