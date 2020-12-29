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Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у Михаила Ходорковского , но Сеть запомнила только часть диалога. Ведущий попытался скрасить видео игрой слов, но только ему она показалась смешным. "Рамблер" рассказывает, что произошло и собирает главные мемы.

Гордон начал расспрашивать Ходорковского о жизни в местах лишения свободы, и между собеседниками произошел такой диалог:

— В каких условиях вы сидели?

— Барак.

— Обама?

— Ну типа.

Интернет не оценил шутку Гордона и пользователи начали делать новые мемы, которые могли бы стать диалогом Гордона и Ходорковского. Фантазии у пользователей Сети с игрой слов не занимать.