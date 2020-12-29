Участница телешоу подала в суд на ведущего Первого канала 

Участница телешоу «Мужское / Женское» на Первом канале Елена Миськова решила подать в суд на ведущего программы Александра Гордона.
По информации Telegram-канала Mash, женщина написала заявление в полицию через три года после выхода передачи.
Суть проблемы заключалась в том, что Миськова, что мечтает выйти замуж за олигарха. На что Гордон назвал ее проституткой, потому что она, по мнению ведущего, занимается сексом с мужчинами, которых не любит, «за деньги и подарки».
После передачи Миськова столкнулась с травлей. Кроме того, с ней перестали общаться родственники. Узнав, что Госдума приняла в третьем чтении законопроект об уголовной ответственности за клевету, девушка обратилась в полицию и подала заявление на Гордона.
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