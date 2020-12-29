Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Николь Кидман в эротической драме
Николь Кидман в эротической драме Без стеснения ⟶
Прямой эфир ТВ

Названы участники нового сезона «Танцев со звездами» 

Стелла Шмель 6 часов назад
Названы участники нового сезона «Танцев со звездами»
Фото: @dance.russia.tv
Стало известно, кто примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами". Первый выпуск выйдет на экраны 17 января 2021 года.
В 12-м сезоне популярного шоу сред прочих звезд примут участие такие артисты как Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков, Сергей Лазарев, рэпер ST, блогер DAVA и другие.
Напомним, победителями прошлых сезонов "Танцев со звездами" в свое время были такие знаменитости как Анастасия Стоцкая, Юлия Савичева, Ирина Пегова и другие.
Ранее "Рамблер" писал, что участница телешоу подала в суд на ведущего Первого канала.
Видео дня. Что стало с тремя сестрами из фильма “Карнавальная ночь”
ТВ , Дмитрий Лысенков , Анастасия Стоцкая , Янина Студилина , Игорь Миркурбанов , Ирина Пегова , Сергей Лазарев , Екатерина Гусева , Катерина Шпица , Евгений Морозов , Антон Шагин , Юлия Савичева , Дмитрий Дюжев
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему сын Быкова сбежал из СССР
03:51
Почему сын Быкова сбежал из СССР
Актеры
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение