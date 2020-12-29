Названы участники нового сезона «Танцев со звездами» 

Стало известно, кто примет участие в новом сезоне шоу "Танцы со звездами". Первый выпуск выйдет на экраны 17 января 2021 года.
В 12-м сезоне популярного шоу сред прочих звезд примут участие такие артисты как Екатерина Гусева, Игорь Миркурбанов, Катерина Шпица, Дмитрий Дюжев, Антон Шагин, Янина Студилина, Евгений Морозов, Дмитрий Лысенков, Сергей Лазарев, рэпер ST, блогер DAVA и другие.
Напомним, победителями прошлых сезонов "Танцев со звездами" в свое время были такие знаменитости как Анастасия Стоцкая, Юлия Савичева, Ирина Пегова и другие.
Ранее "Рамблер" писал, что участница телешоу подала в суд на ведущего Первого канала.