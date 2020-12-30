Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Прямой эфир ТВ

«Дом-2» закрыли из-за нерентабельности 

Мира Маркина 4 часа назад
Глава "Газпром-медиа" Александр Жаров раскрыл причину закрытия "Дома-2". По словам Жарова, проект перестал быть рентабельным, из-за чего телеканал ТНТ принял решение о закрытии шоу:

"Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он (проект "Дом-2" — прим. ред.) стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки",

— пояснил Жаров в эфире "России 24".
Попытки что-то изменить внутри формата не принесли результата:

"Я хочу подчеркнуть, что это было решение руководства телеканала — отказаться от данного реалити-шоу. Но мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Боня раскрыла зарплаты участников "Дома-2".
ТВ , Видео , Александр Жаров , Газпром-медиа
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему сын Быкова сбежал из СССР
03:51
Почему сын Быкова сбежал из СССР
Актеры
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение