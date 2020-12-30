«Дом-2» закрыли из-за нерентабельности 

"Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он (проект "Дом-2" — прим. ред.) стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки",