«Дом-2» закрыли из-за нерентабельности 

Глава "Газпром-медиа" Александр Жаров раскрыл причину закрытия "Дома-2". По словам Жарова, проект перестал быть рентабельным, из-за чего телеканал ТНТ принял решение о закрытии шоу:
"Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, он (проект "Дом-2" — прим. ред.) стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть, проект достаточно дорогой, и он начал приносит телеканалу убытки",
— пояснил Жаров в эфире "России 24".
Попытки что-то изменить внутри формата не принесли результата:
"Я хочу подчеркнуть, что это было решение руководства телеканала — отказаться от данного реалити-шоу. Но мы его поддержали, потому что мы четко видели, сколько денег мы на нем теряем".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Боня раскрыла зарплаты участников "Дома-2".