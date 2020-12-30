Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу
«Противостояние»: премьера сериала по Кингу Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

«Верьте в силу своей любви»: Королева рассказала об отношениях после измены Тарзана 

Teleprogramma.pro и ещё 4 3 часа назад
«Верьте в силу своей любви»
Фото: Teleprogramma.pro
В этом году брак Наташи Королевой и Тарзана буквально трещал по швам. Молодая актриса из Краснодара Анастасия Шульженко объявила на всю страну об отношениях с танцором, которые якобы длились много месяцев. Позже Сергей Глушко публично признался в измене, но Королева нашла в себе силы его простить. Сейчас в союзе пары все наладилось, они наслаждаются отдыхом и обществом друга друга. Наташа тем временем в своем Instagram порассуждала на тему отношений.

«Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой может спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу, несмотря ни на какие попытки разрушить наш союз»,

— написала Королева. Наташа Королева и Тарзан.
Недавно супруги приняли участие в съемках реалити-шоу на выживание — «Племя». Они побывали на африканском острове Занзибар.
Видео дня. Почему сын Быкова сбежал из СССР
Teleprogramma.pro: последние новости
Ольга Бузова и Ксения Бородина останутся работать на канале ТНТ после закрытия «Дома-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина останутся работать на канале ТНТ после закрытия «Дома-2» Роза Сябитова посоветовала заткнуться болтливой невесте на шоу «Давай поженимся!» Роза Сябитова посоветовала заткнуться болтливой невесте на шоу «Давай поженимся!» «Чем больше глупости, тем выше рейтинг»: Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова «Чем больше глупости, тем выше рейтинг»: Цымбалюк-Романовская высказалась о ток-шоу Малахова
ТВ , Племя , Анастасия Шульженко , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему сын Быкова сбежал из СССР
03:51
Почему сын Быкова сбежал из СССР
Актеры
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
02:56
За что осуждали актрису из «Тегерана-43» и ее мужа
Актеры
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
07:50
Самые лучшие сцены, удаленные из фильмов
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение