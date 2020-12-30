«Верьте в силу любви»

Наташа Королева в объятиях Тарзана похвасталась пышными формами в соблазнительном бикини.
Не так давно супруги приняли участие в съемках реалити-шоу на выживание "Племя". Звезды побывали на африканском острове Занзибар.
Несмотря на то, что Сергей Глушко (настоящее имя Тарзана) был уличен в измене, на фоне чего разразился огромный скандал, сейчас в отношениях танцора и певицы все в порядке. По крайней мере, так утверждает сама Королева. Певица опубликовала в Instagram трогательный пост, приложив к нему видео с Глушко:
«Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой может спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу, несмотря ни на какие попытки разрушить наш союз».
@koroleva__star
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Королева из-за стресса потеряла ребенка.