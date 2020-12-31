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Лидер «Уральских пельменей» посмеялся над успехами Михалковой 

Стелла Шмель 2 часа назад
Лидер «Уральских пельменей» посмеялся над успехами Михалковой
Фото: globallookpress.com
Участник шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков высказался о своей бывшей коллеге Юлии Михалковой. Напомним, актриса также была в составе "Уральских пельменей", но покинула его год назад. Юлия даже планировала стать акционером, но воплотить в жизнь эту задумку не удалось из-за того, что ее условия не приняли.
Рожков дал большое интервью "Комсомольской правде". Среди прочего ему задали вопрос о том, следить ли он за успехами Юлии Михалковой.

"А они есть? Я что-то не заметил. Я на страничку Юли периодически заглядываю, раз в полгода. Набираюсь там гламура и мне хватает. А вообще Юля молодец, привет ей огромный. Давай выходи на связь. Мы тебя любим и ждем",

— резюмировал актер.
Ранее "Рамблер" писал о том, почему на самом деле закрыли "Дом-2".
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ТВ , Андрей Рожков , Юлия Михалкова , Комсомольская правда
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