Лидер «Уральских пельменей» посмеялся над успехами Михалковой 

Участник шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков высказался о своей бывшей коллеге Юлии Михалковой. Напомним, актриса также была в составе "Уральских пельменей", но покинула его год назад. Юлия даже планировала стать акционером, но воплотить в жизнь эту задумку не удалось из-за того, что ее условия не приняли.
Рожков дал большое интервью "Комсомольской правде". Среди прочего ему задали вопрос о том, следить ли он за успехами Юлии Михалковой.
"А они есть? Я что-то не заметил. Я на страничку Юли периодически заглядываю, раз в полгода. Набираюсь там гламура и мне хватает. А вообще Юля молодец, привет ей огромный. Давай выходи на связь. Мы тебя любим и ждем",
— резюмировал актер.
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