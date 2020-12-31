Лидер «Уральских пельменей» посмеялся над успехами Михалковой 

"А они есть? Я что-то не заметил. Я на страничку Юли периодически заглядываю, раз в полгода. Набираюсь там гламура и мне хватает. А вообще Юля молодец, привет ей огромный. Давай выходи на связь. Мы тебя любим и ждем",