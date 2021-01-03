Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Прямой эфир ТВ

Бородина расстроила поклонников неизвестностью с «Домом-2» 

News.ru и ещё 7 16 часов назад
Бородина расстроила поклонников неизвестностью с «Домом-2»
Фото: Teleprogramma.pro
Ксения Бородина расстроила поклонников сообщением о неизвестности перспективы «Дома-2». Руководители проекта активно пытаются пристроить телестройку на другой канал, но желающих транслировать скандальное шоу не находится.
Бородина ответила в сторис на вопросы поклонников шоу. Одна из подписчиц пожаловалась, что утром по привычке включает ТНТ, но «Дома-2» там уже нет. Бородина поддержала зрительницу, отметив, что и сама ещё не верит в то, что шоу больше нет. А больше всего экс-ведущую бесит, когда в Сети появляются новости о том, что проект кто-то купил и его участники «всех обманывают».

На моих глазах почти триста человек временно остались без работы. Ушли пока в отпуск. На сколько — непонятно. Вы думаете над такими вещами можно шутить? Я с этими людьми с двадцати лет была вместе. Если где-то будет идти «Дом-2», то я об этом сразу напишу, — пообещала Бородина.

«Дом-2» выходил на ТНТ 16 лет. Проект пользовался бешеной популярностью и показывал очень высокие рейтинги. Но сейчас его решили закрыть из-за «нерентабельности».
Ранее NEWS.ru сообщал, что финальное шоу «Дома-2» с размахом прошло на ТНТ. Оно называлось «Новогодний бал на „Доме-2“» и получилось невероятно трогательным и красочным. Многие участники не скрывали слёз, расставаясь с телепроектом, а ведущие дали свои напутствия и зрителям, и участникам главной телестройки страны.
Видео дня. Почему сын Быкова сбежал из СССР
News.ru: последние новости
Татьяна Навка подвела итоги проекта «Ледниковый период» Татьяна Навка подвела итоги проекта «Ледниковый период» «Банально»: в Сети появились первые отзывы о фильме «Мажор» «Банально»: в Сети появились первые отзывы о фильме «Мажор» Саша Черно рассказала, почему «Дом-2» начал «разваливаться» Саша Черно рассказала, почему «Дом-2» начал «разваливаться»
Комментарии
ТВ , Ксения Бородина
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
07:47
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
Фильмы
10 эпичных провалов в прямом эфире
07:20
10 эпичных провалов в прямом эфире
ТВ
Почему сын Быкова сбежал из СССР
03:51
Почему сын Быкова сбежал из СССР
Актеры
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
08:10
Как изменились актеры фильма «12 месяцев»
Актеры
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
03:39
Где и когда возродится реалити-шоу «Дом-2»
ТВ
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
12:25
Что стало с актерами «Новогодних приключений Маши и Вити»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение