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Итальянцы оценили спецвыпуск «Вечернего Урганта» 

РИА Новости 6 часов назад
Итальянцы оценили новогодний выпуск «Вечернего Урганта»
Фото: Кадр из передачи "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!"
Итальянские пользователи Сети восхитились специальным выпуском российского шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!".
Передача была снята на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х годов. В шоу приняли участие российские исполнители и артисты.

"Я умер от смеха. Буду знать, что делать в следующем году в канун Нового года", — написал Nicola Palmieri.

"Я так запутался. Но в то же время всегда люблю Россию и Little Big", — отметил Danny Metal.
"Необычайно! Привет из Италии", — добавил Bruno Zappala.
"В 80-х я носил солнцезащитные очки на дискотеках. Спасибо, что дали возможность пережить тот период с умной иронией. Хорошо, молодцы. Теперь с нетерпением жду CIAO, 2021", — признался giantillo film.
"Привет из Италии! Да здравствует Италия и Россия!" — написал as123 Ferrdi.
"Большое спасибо! Иван, ты молодец!" — поделился впечатлениями Gianfranco Crepe.
"Как итальянка я могу сказать, что это абсолютный шедевр, он буквально излучает энергетику", — отметила Eleonora Iacobucci.

Специальный выпуск программы вышел в эфире Первого канала 30 декабря. Запись передачи на YouTube-канале к настоящему моменту набрала более 4,2 миллиона просмотров.
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