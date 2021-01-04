Итальянцы оценили новогодний выпуск «Вечернего Урганта»

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Итальянские пользователи Сети восхитились специальным выпуском российского шоу "Вечерний Ургант. Ciao, 2020!".

Передача была снята на итальянском языке в стиле вечеринок 1980-х годов. В шоу приняли участие российские исполнители и артисты.

"Я умер от смеха. Буду знать, что делать в следующем году в канун Нового года", — написал Nicola Palmieri.

"Я так запутался. Но в то же время всегда люблю Россию и Little Big", — отметил Danny Metal.

"Необычайно! Привет из Италии", — добавил Bruno Zappala.

"В 80-х я носил солнцезащитные очки на дискотеках. Спасибо, что дали возможность пережить тот период с умной иронией. Хорошо, молодцы. Теперь с нетерпением жду CIAO, 2021", — признался giantillo film.

"Привет из Италии! Да здравствует Италия и Россия!" — написал as123 Ferrdi.

"Большое спасибо! Иван, ты молодец!" — поделился впечатлениями Gianfranco Crepe.

"Как итальянка я могу сказать, что это абсолютный шедевр, он буквально излучает энергетику", — отметила Eleonora Iacobucci.

Специальный выпуск программы вышел в эфире Первого канала 30 декабря. Запись передачи на YouTube-канале к настоящему моменту набрала более 4,2 миллиона просмотров.