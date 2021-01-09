«Страшное дело, что происходит» 

2020 год превратил телеврачей в главных ньюсмейкеров страны. Их цитируемость выросла в разы, практически любое их высказывание — сенсация на миллионы просмотров. В разгар коронавирусной паники россияне цеплялись за их слова, как за истину в последней инстанции. Как они делали пророчества, ошибались, называли коронавирус чудом чудесным, развенчивали мифы и из людей превращались в бренды — в материале «Ленты.ру»

Это норма

Традиция вещать о проблемах медицины с телеэкранов появилась еще в советское время. Первый выпуск программы «Здоровье», которая, претерпев множество метаморфоз и даже пережив многолетний перерыв, все еще существует на Первом канале , вышел в эфир в 1960 году. Почти десять лет телевизионный журнал вела журналистка Алла Мелик-Пашаева. В 1969 году ведущей стала профессиональный врач Юлия Белянчикова . Несмотря на то что «Здоровье» было одной из самых популярных передач своего времени, в постсоветской сетке вещания ОРТ ему не нашлось места. Программу закрыли, но спустя пять лет, в 1997 году, ее решили возродить с доктором медицинских наук Еленой Малышевой в роли ведущей.

Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»

С тех пор появилось множество других медицинских передач. Так, премьерой телесезона 2010/2011 годов на «России 1» стала медицинская программа «О самом главном». Некоторые из аналогичных программ за годы существования «Здоровья» успели открыться и закрыться. Такова была судьба нескольких передач («Малахов + Малахов», «Малахов+»), которые вел на Первом канале Геннадий Малахов . Запланированное как программа о здоровом образе жизни, шоу Малахова со временем превратилось в дайджест народной медицины, а многие советы ведущего растащили на мемы. В начале 2010-х в сети смеялись над «позой льва» Геннадия Малахова и его уверенностью в целебных свойствах человеческой мочи.

Программу и ее ведущего неоднократно критиковали из-за лженаучности излагаемых в ней методов лечения, которые некоторые медики считали опасными и даже способными довести до инвалидности. Тем не менее передачу закрыли не из-за потенциально вредных советов, а потому, что сам Геннадий Малахов решил расторгнуть контракт, пожаловавшись на то, что у него не осталось никак сил на проект, а также на плохое самочувствие.

Валерий Шарифулин / TACC

Малышева за это время обзавелась новой программой. Помимо воскресного «Здоровья», она начала вести выходящую по будням передачу «Жить здорово!» (там ее соведущими стали три других врача: Андрей Продеус, Дмитрий Шубин и Герман Гандельман). Несмотря на неоднозначную репутацию программы, в эфире которой выходили сюжеты об «искусстве какать», поющей матке или танцующих тестикулах, именно Малышева на много лет неофициально стала главным телеврачом страны.

«Говорит и показывает доктор Мясников»

Пандемия коронавируса радикально изменила подход к потреблению медицинской информации: интерес к новостям о здоровье вырос в разы. Увеличилось и количество сообщений, спикерами для которых выступали врачи-телеведущие.

Согласно данным «Медиалогии», самым цитируемым телеведущим-доктором стал главный врач московской больницы №71 и один из ведущих программы «О самом главном» на «России 1» Александр Мясников . В 2020 году СМИ написали о нем 49 203 сообщения — это почти в семь раз больше, чем было в 2019 году.

В апреле он стал главой информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. Как главный спикер столичного оперативного штаба он должен был информировать россиян об угрозе коронавируса, оповещать о способах профилактики и лечения и бороться с фейками.

Еще до того, как в Европе начали принимать антикоронавирусные меры, Мясников призвал россиян не бояться распространения вируса и заявил, что, если бы эпидемия не освещалась в прессе, мир бы просто не заметил ее. Тогда же он назвал вирус полезным для россиян, потому что испугавшиеся болезни люди начали внимательнее следить за здоровьем и чаще мыть руки.

Доктор также утверждал, что шанс заразиться коронавирусом в России равен нулю, а в середине марта сделал прогноз о том, когда окончится эпидемия. По его мнению, к середине апреля она должна была сойти на нет, а оптимальным сроком карантина должен был быть месяц. Впоследствии телеврача неоднократно критиковали за неверные прогнозы. Он признавал , что ошибся, и объяснял свои слова тем, что использовал данные, которыми медицина располагала на тот момент.

В то же время в конце марта он обнаружил в собственном Instagram «пророчество» о коронавирусе, сделанное в ноябре 2019 года. Тогда врач писал, что в будущем человечество ждет эпидемия масштаба испанки, гриппа, от которого в начале XX века умерли около 100 миллионов человек. Доктор утверждал, что катастрофа находится лишь «в паре мутаций», и выражал надежду на то, что универсальная вакцина от гриппа появится раньше, «чем из какого-либо района Китая или Индии вырвется неизвестный птичий или свиной вирус гриппа».

В своих интервью Мясников неоднократно повторял, что говорит то, «что говорит мировая медицина», а не озвучивает свое личное мнение. Доктор уточнял, что не может сообщать то, что противоречит позиции международного сообщества врачей — в таком случае его лишат американской лицензии. Однако в 2020 году его личное мнение тоже превратилось в инфоповод: к примеру, он активно комментировал в своих соцсетях ситуацию с Алексеем Навальным и поддерживал омских врачей, давал россиянам советы о том, как относиться к жизни, и рекомендации о том, как правильно встречать Новый год.

В течение всего года доктор также активно комментировал различные заблуждения о коронавирусе. Так, он выступил резко против инициативы депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева , который предложил повторно приостановить авиасообщение России с другими странами из-за выявленного в Великобритании нового штамма COVID-19. «Пусть с ним сядут и разъяснят подробно про мутации, про их опасность и неопасность, про вирулентность, про чувствительность к вакцинам и так далее. А то это выглядит либо как полная неграмотность, либо как пиар», — возмущался из-за предложения депутата врач. Кроме того, Мясников регулярно критиковал системы подсчета количества зараженных коронавирусом в разных странах и призывал людей не проходить различные обследования без необходимости — в одном из TikTok-видео он даже укорил россиян, желающих получить «ненужные» процедуры, в разорении отечественной медицины.