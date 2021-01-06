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Церемонию «Грэмми» снова перенесли из-за коронавируса 

Александра Нечаева 2 часа назад
Церемонию «Грэмми» снова перенесли из-за коронавируса
Фото: Depositphotos
Организаторы музыкальной премии сообщили о смене даты проведения мероприятия в Twitter.
Изначально 63-ю церемонию вручения премии Академии звукозаписи США планировалось провести 31 января, но в связи с тяжелой ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции организаторы приняли решение о переносе мероприятия.

После многих обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущим и планирующими выступать исполнителями, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года,

— отмечается в сообщении на официальной странице «Грэмми» в Twitter.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что “Холоп” стал самым кассовым российским фильмом 2020 года.
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