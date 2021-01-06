Церемонию «Грэмми» снова перенесли из-за коронавируса 

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Организаторы музыкальной премии сообщили о смене даты проведения мероприятия в Twitter.

Изначально 63-ю церемонию вручения премии Академии звукозаписи США планировалось провести 31 января, но в связи с тяжелой ситуацией из-за распространения коронавирусной инфекции организаторы приняли решение о переносе мероприятия.

После многих обсуждений с экспертами в области здравоохранения, ведущим и планирующими выступать исполнителями, мы переносим трансляцию 63-й церемонии вручения награды на 14 марта 2021 года,

— отмечается в сообщении на официальной странице «Грэмми» в Twitter.