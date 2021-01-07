Ягудин защитил Бузову от агрессивных зрителей

Фигурист убежден, что наше общество устроено таким образом, что людям постоянно что-то не нравится. Многие не готовы дать человеку шанс попробовать себя в чем-то новом.

«Человек при желании способен на все. Есть ли у Загитовой будущее, если она будет развиваться в том же направлении, что и я? У любого есть будущее», — заявил Ягудин в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

Спортсмен также отметил, что не понимает негатив в сторону Бузовой. Он уверяет, что Ольга настолько требовательно к себе относится, что может оттачивать детали часами.