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Ягудин защитил Бузову от нападок агрессивных зрителей 

Даня Виттиг 3 часа назад
Ягудин защитил Бузову от агрессивных зрителей
Фото: @alexei.yagudin
В этом году шоу «Ледниковый период» вызвало широкий общественный резонанс. Сначала зрителям не понравилась юная фигуристка Алина Загитова в роли ведущей, потому они требовали убрать Ольгу Бузову и Елену Исинбаеву. За коллег вступился олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Об этом сообщает Киноафиша.
Фигурист убежден, что наше общество устроено таким образом, что людям постоянно что-то не нравится. Многие не готовы дать человеку шанс попробовать себя в чем-то новом.

«Человек при желании способен на все. Есть ли у Загитовой будущее, если она будет развиваться в том же направлении, что и я? У любого есть будущее», — заявил Ягудин в интервью Надежде Стрелец на YouTube.

Спортсмен также отметил, что не понимает негатив в сторону Бузовой. Он уверяет, что Ольга настолько требовательно к себе относится, что может оттачивать детали часами.

«Я приходил на лед — она уже на льду, я уходил со льда — она еще там. Я не говорю о том, что она работает, а другие нет, но вот этим людям, которым с чего-то начала мешать Бузова, я бы пожелал хотя бы одного процента ее трудоспособности. «Где — вы, а где — Бузова», — вот так я им скажу».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Бузова думает по поводу закрытия "Дома-2".
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Комментарии 2
ТВ , Ледниковый период , Алина Загитова , Алексей Ягудин , Елена Исинбаева , Ольга Бузова
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