Ягудин защитил Бузову от агрессивных зрителей

В этом году шоу «Ледниковый период» вызвало широкий общественный резонанс. Сначала зрителям не понравилась юная фигуристка Алина Загитова в роли ведущей, потому они требовали убрать Ольгу Бузову и Елену Исинбаеву. За коллег вступился олимпийский чемпион Алексей Ягудин. Об этом сообщает Киноафиша.
Фигурист убежден, что наше общество устроено таким образом, что людям постоянно что-то не нравится. Многие не готовы дать человеку шанс попробовать себя в чем-то новом.
«Человек при желании способен на все. Есть ли у Загитовой будущее, если она будет развиваться в том же направлении, что и я? У любого есть будущее», — заявил Ягудин в интервью Надежде Стрелец на YouTube.
Спортсмен также отметил, что не понимает негатив в сторону Бузовой. Он уверяет, что Ольга настолько требовательно к себе относится, что может оттачивать детали часами.
«Я приходил на лед — она уже на льду, я уходил со льда — она еще там. Я не говорю о том, что она работает, а другие нет, но вот этим людям, которым с чего-то начала мешать Бузова, я бы пожелал хотя бы одного процента ее трудоспособности. «Где — вы, а где — Бузова», — вот так я им скажу».
Ранее "Рамблер" сообщал, что Бузова думает по поводу закрытия "Дома-2".