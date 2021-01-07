Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Кино и сериалы в одной подписке Okko
Кино и сериалы в одной подписке Okko Оформить онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

Ведущий «Битвы экстрасенсов» пожаловался на ужасные условия работы 

Даня Виттиг 14 часов назад
Ведущий «Битвы экстрасенсов» пожаловался на ужасные условия
Фото: кадр из передачи "Битва экстрасенсов"
Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов, рассказал об «ужасных условиях» работы в передаче. Их разговор опубликован на YouTube-канале Super.
По словам Сафронова, 14 лет работы ведущим «Битвы экстрасенсов» дались ему не так просто. Например, он рассказал, что начальство "экономило на всем".
К примеру, когда передачу снимали на природе, на площадках не было туалетов, а сам Сафронов просто «находился в лесу и проводил испытание». Еда, которую привозили на площадку, зачастую была холодной.

«Вы даже себе не представляете, что такое провести 20 часов на улице в декабрьские морозы».

Сафронов также рассказал, что за 14 лет получил более пяти тысяч писем с оскорблениями и угрозами, некоторые желали ему смерти.
Сафронов боялся, что авторы угроз могли навредить его семье, но представители телеканала всерьез проблему не восприняли.
Ранее "Рамблер" сообщал, как сейчас живут ведущие "Орла и решки".
Видео дня. Почему сын Быкова сбежал из СССР
Комментарии
ТВ , Сергей Сафронов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Сериалы
Что стало со звездами мыльных опер
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
Актеры
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
04:31
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
Фильмы
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
07:47
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
Фильмы
10 эпичных провалов в прямом эфире
07:20
10 эпичных провалов в прямом эфире
ТВ
Почему сын Быкова сбежал из СССР
03:51
Почему сын Быкова сбежал из СССР
Актеры
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
10:41
Секреты спецэффектов фильма «Один дома»
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение