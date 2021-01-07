Ведущий «Битвы экстрасенсов» пожаловался на ужасные условия

Бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов, рассказал об «ужасных условиях» работы в передаче. Их разговор опубликован на YouTube-канале Super.
По словам Сафронова, 14 лет работы ведущим «Битвы экстрасенсов» дались ему не так просто. Например, он рассказал, что начальство "экономило на всем".
К примеру, когда передачу снимали на природе, на площадках не было туалетов, а сам Сафронов просто «находился в лесу и проводил испытание». Еда, которую привозили на площадку, зачастую была холодной.
«Вы даже себе не представляете, что такое провести 20 часов на улице в декабрьские морозы».
Сафронов также рассказал, что за 14 лет получил более пяти тысяч писем с оскорблениями и угрозами, некоторые желали ему смерти.
Сафронов боялся, что авторы угроз могли навредить его семье, но представители телеканала всерьез проблему не восприняли.
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