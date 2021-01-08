Шоу о преображении обычных девушек в стильных красавиц под названием «Снимите это немедленно» от СТС было крайне популярно у телезрительниц конца нулевых. Вместе с Ташей Строгой его вела русская модель Наталья Стефаненко , ради работы прибывшая в Россию со своей второй родины — Италии. Стефаненко в дальнейшем предложили вести и передачу «Топ-модель по-русски». Но в последние годы яркая блондинка пропала с российских экранов. Чем она занимается сейчас?

Вернувшись в Италию, где живут ее супруг Лука Саббиони и 20-летняя дочь Александра, Наталья вернулась к работе на телевидении. Еще до приезда в Россию ради работы на СТС послужной список Стефаненко насчитывал около десятка ролей в кино и сериалах, а также шоу о смене имиджа. Кроме того, Стефаненко была лицом передачи «Топ-модель по-итальянски». Так что ее карьера на итальянском ТВ продолжилась; для итальянцев Наталья остается настоящей знаменитостью.

Способствует этому и активная деятельность Стефаненко в соцсетях. Ее активности может позавидовать сама Бузова: телеведущая зарегистрирована во всех популярных соцсетях и ежедневно обновляет контент. Кроме того, у нее есть свой сайт-блог, где Стефаненко не только рассказывает о своей жизни, но и делится наблюдениями, полезными советами и рекомендациями из разных сфер, начиная от кулинарных рецептов и работы со стилем и заканчивая правилами общения с итальянцами.

Создавать контент ей помогают и дочь Александра, и супруг Лука. Удивляемся, как ее муж находит время для основной работы. Ведь все-таки по основной профессии Саббиони — дизайнер обуви. А появляется он не только на страничках жены и дочери, но и в отдельном семейном аккаунте под названием Casa Stefanenko, что означает «Дом Стефаненко».

А недавно супруги отметили серебряную свадьбу. Лука и Наталья прожили вместе уже 25 лет. Больше фотографий Натальи Стефаненко ищи в фотогалерее, а также в аккаунтах телеведущей в соцсетях!