Надежда Чепрага: как живет сейчас известная эстрадная певица

Артистка молдавского происхождения была в свое время очень любима советскими зрителями. Кроме того, она достойно выступала и на международной арене. Как же сложилась жизнь талантливой певицы, которой на данный момент исполнилось 64 года?

Певицей Надежде было суждено стать с детства, хоть она и происходила из простой семьи. Родители трудились в колхозе, но обладали музыкальной жилкой. Надя со своими братьями и сестрами выступала в импровизированном ансамбле и радовала односельчан. В 4 классе девочка становится солисткой местного коллектива «Думбрава», а через два года задействована в съемках короткометражки. После этого талантливую юную исполнительницу стали приглашать в разнообразные передачи. С молодых лет ее карьера стремительно пошла ввысь.

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В 1972 году Чепрага получила золотую медаль во Франции, выиграв фестиваль народной песни. Далее награды, в том числе и международные, стали сыпаться на нее как из рога изобилия. Надо сказать, что Надежда уделяла много внимания саморазвитию: она закончила музыкальное училище и Кишиневскую консерваторию. Исполнительница постоянно радовала выступлениями в «Песне года» и сольными концертами. Была она задействована и как киноактриса, приняв участие в съемках 18 фильмов.

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С 2001 года певица проживает в Москве. В отличие от многих эстрадных исполнителей ее личная жизнь отличалась стабильностью — Надежда Алексеевна была замужем лишь один раз и всю жизнь прожила с этим мужчиной. Избранником стал профессор Литвинов, который преподавал в Молдавском государственном университете. В 2009 году он ушел из жизни, что стало тяжелым ударом для его жены.

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