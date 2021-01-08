Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
За вами следят!
За вами следят! Убедиться ⟶
Прямой эфир ТВ

Надежда Чепрага: как живет сейчас известная советская эстрадная певица 

Клео.Ру 6 часов назад
Надежда Чепрага: как живет сейчас известная эстрадная певица
Фото: Клео.Ру
Артистка молдавского происхождения была в свое время очень любима советскими зрителями. Кроме того, она достойно выступала и на международной арене. Как же сложилась жизнь талантливой певицы, которой на данный момент исполнилось 64 года?
Певицей Надежде было суждено стать с детства, хоть она и происходила из простой семьи. Родители трудились в колхозе, но обладали музыкальной жилкой. Надя со своими братьями и сестрами выступала в импровизированном ансамбле и радовала односельчан. В 4 классе девочка становится солисткой местного коллектива «Думбрава», а через два года задействована в съемках короткометражки. После этого талантливую юную исполнительницу стали приглашать в разнообразные передачи. С молодых лет ее карьера стремительно пошла ввысь.
Клео.Ру
В 1972 году Чепрага получила золотую медаль во Франции, выиграв фестиваль народной песни. Далее награды, в том числе и международные, стали сыпаться на нее как из рога изобилия. Надо сказать, что Надежда уделяла много внимания саморазвитию: она закончила музыкальное училище и Кишиневскую консерваторию. Исполнительница постоянно радовала выступлениями в «Песне года» и сольными концертами. Была она задействована и как киноактриса, приняв участие в съемках 18 фильмов.
Клео.Ру
С 2001 года певица проживает в Москве. В отличие от многих эстрадных исполнителей ее личная жизнь отличалась стабильностью — Надежда Алексеевна была замужем лишь один раз и всю жизнь прожила с этим мужчиной. Избранником стал профессор Литвинов, который преподавал в Молдавском государственном университете. В 2009 году он ушел из жизни, что стало тяжелым ударом для его жены.
Клео.Ру
Сейчас Надежда Чепрага ведет уединенный образ жизни. Единственный сын Иван проживает в Германии, с ним и внучкой приходится общаться преимущественно по видеосвязи. Певицу радуют домашние питомцы: два кота и кокер-спаниель. Знаменитость увлекается чтением и шитьем. Ей удалось собрать дома уникальный музей, включающий 300 пар ее концертной обуви.
Видео дня. Почему сын Быкова сбежал из СССР
Клео.Ру: последние новости
Интересные факты из жизни Владимира Высоцкого: чем запомнился великий артист Интересные факты из жизни Владимира Высоцкого: чем запомнился великий артист На каком канале теперь будет «Дом-2» в 2021 году На каком канале теперь будет «Дом-2» в 2021 году Российские актрисы, о которых зрители незаслуженно забыли Российские актрисы, о которых зрители незаслуженно забыли
Комментарии
ТВ , Надежда Чепрага , Клео.Ру
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
09:11
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
Актеры
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Сериалы
Что стало со звездами мыльных опер
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
Актеры
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
04:31
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
Фильмы
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
07:47
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
Фильмы
10 эпичных провалов в прямом эфире
07:20
10 эпичных провалов в прямом эфире
ТВ
Почему сын Быкова сбежал из СССР
03:51
Почему сын Быкова сбежал из СССР
Актеры
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
04:12
Как сложилась жизнь трех сестер из «Карнавальной ночи»
Актеры
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
03:03
Почему пропала с экранов звезда фильма «9 1/2 недель»
Актеры
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
07:13
Актеры, которые ненавидели свои популярные роли
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение