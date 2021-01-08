Эксперты назвали самый популярный российский телеканал 

Компания ECI Media Management, занимающаяся медиааудитом, определила самый популярный российский телеканал в 2020 году. Об этом сообщает РБК

Лидером вновь стал канал «Россия 1», который уже пять лет подряд удерживает первое место в рейтинге телеканалов. Дневная аудитория канала составила 2,6 миллиона человек старше четырех лет. Второе место занял «Первый канал» с 2,2 миллиона человек в день, третье — НТВ. Его дневная аудитория — 2,1 миллиона человек.

Подавляющее большинство зрителей «России 1» проживают в крупных городах. В провинции канал пользуется меньшим спросом.