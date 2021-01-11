Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Прямой эфир ТВ

Зрители уличили министра в выходе в прямой эфир из туалета 

Lenta.ru 6 часов назад
Зрители уличили министра в выходе в прямой эфир из туалета
Фото: Lenta.ru
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок вышел в прямой эфир телеканала «Би-би-си» из помещения, похожего на туалет. Как сообщает Daily Mail, в этом его уличили зрители.
10 января глава Минздрава страны появился в эфире сразу двух телеканалов — в передаче The Andrew Marr Show на «Би-би-си» и в информационной программе на Sky News. В обоих включениях министр отвечал на вопросы по теме коронавируса и рассказывал о темпах вакцинации от COVID-19 в Великобритании.
Он выступил против ослабления ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Хэнкок пояснил, что подавляющее большинство граждан не нарушают запреты и отказался критиковать тех полицейских, которых в сети обвиняют в злоупотреблении полномочиями с целью оштрафовать как можно больше людей.
Посмотревшие эфир зрители отметили в соцсетях, что во время просмотра не могли избавиться от мысли о том, что высокопоставленный чиновник дает комментарии, находясь либо в туалете, либо в чулане под лестницей. Форма комнаты, из которой министр подключился к эфиру, была похожа на форму этих типов помещений в Британии, отмечали комментаторы. В качестве доказательства они публиковали фотографии типичных британских туалетов и кладовых.
Видео дня. Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
Последние новости
Путин собрал Пашиняна и Алиева в Кремле Путин собрал Пашиняна и Алиева в Кремле В Москву придут сибирские морозы В Москву придут сибирские морозы Казахстан остановил транзит нефти через Россию Казахстан остановил транзит нефти через Россию
Комментарии
ТВ , Мэтт Хэнкок , Минздрав РФ , Sky News
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Как выглядят дети российских телеведущих
08:16
Как выглядят дети российских телеведущих
ТВ
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
04:03
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
Актеры
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
09:11
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
Актеры
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Сериалы
Что стало со звездами мыльных опер
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
Актеры
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
04:31
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
Фильмы
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
07:47
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
Фильмы
10 эпичных провалов в прямом эфире
07:20
10 эпичных провалов в прямом эфире
ТВ
Почему сын Быкова сбежал из СССР
03:51
Почему сын Быкова сбежал из СССР
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение