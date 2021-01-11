Министр вышел в прямой эфир из туалета

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок вышел в прямой эфир телеканала BBC из помещения, напоминающего туалет, после чего был осмеян зрителями.

10 января глава Минздрава страны появился в эфире сразу двух телеканалов — в передаче The Andrew Marr Show на BBC и в информационной программе на Sky News. В обоих включениях Хэнкок отвечал на вопросы про COVID-19, а также рассказывал о темпах вакцинации против коронавируса в Великобритании.

Специалист выступил против ослабления ограничительных мер, введенных на фоне пандемии COVID-19. По словам Хэнкока, большинство британцев следуют установленным эпидемиологическим правилам и не нарушают запретов.

Посмотревшие эфир зрители признались в соцсетях, что не могли отделаться от мысли, будто бы министр вещает либо из туалета, либо из чулана. Форма комнаты, в которой находился Хэнкок, была похожа на форму этих помещений в Британии. В качестве доказательств зрители опубликовали снимки типичных британских туалетов и кладовых.