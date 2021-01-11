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Манучаров объяснил любовь россиян к «огонькам» крестьянским генетическим кодом 

Lenta.ru 5 часов назад
Манучаров объяснил любовь россиян к «огонькам» крестьянским кодом
Фото: РИА Новости
Заслуженный артист России Вячеслав Манучаров осудил новогодние телевизионные передачи, участвующих в них знаменитостей и смотрящих эти шоу зрителей. Свои ощущения от «голубых огоньков» он раскрыл в интервью ведущей Елене Ханге, опубликованном на ее YouTube-канале.
Манучаров объяснил, что ассоциирует просмотр новогодних телепередач и обращения президента России с «генетическим крестьянским кодом».
«Для нашего зрителя сегодня это такой рефлекс: телевизор включается, поднимаются бокалы, главнокомандующий — не важно уже, какой — говорит какие-то слова напутствия, в конце мы слышим "держитесь-держитесь, все будет хорошо" из года в год, и начинается эта пляска сатанинская всех наших прекрасных артистов», — отметил он.

«Это, конечно, абсолютнейший ад, что показывают по Первому каналу, по второму и так далее», — подчеркнул он, назвав современные «огоньки» «смесью дерьма и пара».

Артист заявил, что новогодние программы не всегда были плохи: «Мы застали то телевидение, на котором создавался сегодняшний фаст-фуд. Тогда "Голубой огонек" и для артиста, и для зрителя имел совершенно другой смысл. Появиться на "Голубом огоньке" еще в 2000 году в формате "Большой разницы" или в 2003-м в формате "Оливье-шоу", в котором я принимал участие, было почетно. Это символизировало, что ты в тренде, это был маркер успешности и востребованности, финансовой в том числе, потому что звали только тех, кто продавался и покупался».
Манучаров также признался, что испытывает стыд от своих слов, потому что также принимал участие в этих телешоу: «Более того, в этом году я тоже принял участие в этом "Голубом огоньке", приехал туда и записал номер с Малаховым, получил колоссальное удовольствие. Посмотрел одним глазом на этот перформанс в новогоднюю ночь и мне стало стыдновато. Думаю: "Господи, вот я в ряду этого папье-маше"».
Артист добавил, что зрители из регионов не понимают, что можно сделать проекты гораздо лучше, нежели нынешние новогодние шоу, а ответственные за эти передачи не решаются на эксперименты. «Народ и так сожрет — такое ощущение у этих людей», — отметил он.
В декабре певица Лолита рассказала, что ее тошнит от участия в новогодних передачах и «Голубых огоньках», где нужно имитировать улыбки и овации.
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Комментарии 1
ТВ , Вячеслав Манучаров
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