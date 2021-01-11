Малахову 49: самые громкие скандалы последних лет 

Андрей Малахов по праву считается одним из самых узнаваемых на российским телевидении. Так, будучи бессменным ведущим скандальных передач на федеральных каналах, он успел заработать и любовь, и неприязнь, и уважение зрителей. Сегодня, 11 января, главному Андрею страны исполняется 49 лет. Свой день рождения он никогда не отмечал с размахом и в этом году снова собирается провести его на Родине без шумных застолий.

"Рамблер" разбирался в самых громких скандалах, которые за последние годы были связаны с Андреем Малаховым.

Страсти в семье Королевой и Тарзана

О том, что случилось в семье Наташи Королевой и Тарзана, знают все. Артист привел домой свою новую возлюбленную, которая якобы украла украшения и деньги певицы. Историю обсуждали во всех скандальных программах, а участники конфликта несколько раз делали заявления для СМИ и просили оставить их в покое. Андрей Малахов тоже не остался в стороне и сделал выпуск с той самой возлюбленной Тарзана, чем вызвал бешенство Наташи Королевой. Буквально за день до этого она опубликовала пост в Instagram, где поблагодарила телеведущего за то, что он не стал разбирать эту тему в своих выпусках.

"Наташа в ярости. Она на этого Андрея молилась последние дни. Говорила, какой он потрясающий друг. А сейчас даже не знаю, деньги не пахнут, что сказать. Она заявила, что хочет подать на него в суд", — рассказал СМИ друг певицы.

Малахов же дал свое объяснение произошедшего. Ведущий рассказал, что к нему в программу та самая любовница Тарзана обратилась первой. Но Андрей, из-за долгой дружбы с Королевой, позвонил и предупредил ее об этом, пообещав "попридержать" работу над этой темой на неделю. Королева, по словам Малахова, сердечно поблагодарила его и пообещала разобраться с ситуацией и рассказать о ней именно в его передаче. Однако спустя время, появляется эксклюзивное интервью Королевой с Ксенией Собчак , где редакторы иронизируют над Малаховым, который упустил такую "горячую" тему.

Конечно, ситуация Андрею пришлась не по душе. По его словам, только после этого он сам сделал выпуск с разлучницей. Конечно, дружба Королевой и Малахова теперь под большим вопросом.

Битва с Рудковской

@rudkovskayaofficial

Скандал с журналом StarHit произошел уже после того, как Малахов покинул пост главного редактора, но ему все равно досталось, так как его супруга Наталья Шкулева является издателем этого журнала. StrHit написал, что сын Рудковской страдает синдромом Аспергера. Продюсер опровергла эту информацию и пообещала подать на журнал в суд.

"Я и моя семья столкнулись с поразительной человеческой нечистоплотностью, гнусностью от людей, которых я считала своими друзьями, которые приходили в гости и на наши мероприятия, не раз улыбалась и восхищались Сашей. Меньше всего именно от Вас, от Натальи Шкулевой и Вашей семьи, издающих свой желтушный Starhit, я ожидала ножа в спину", — написала она в Instagram.

Андрей не раз объяснял, что никакой связи с онлайн-версией журнала StarHit не имеет и никак не участвовал в публикациях материалов про сына Рудковской. Однако, Яну это не остановила и от многолетних приятельских отношений продюсера и ведущего осталось только судебное разбирательство.

Эскорт или не эскорт

@rudovanata

В октябре 2019 года Андрей Малахов выпустил скандальный выпуск о девушках, которые занимаются эскортом. В него попали блогерши, которые на самом деле получают деньги за свой внешний вид и сопровождение богатых мужчин. В списке девушек с низкой социальной ответственностью оказались и отечественные звезды, среди которых была замечена модель Анастасия Решетова , актриса Наталья Рудова и певица Ольга Серябкина . Помимо прочего, Малахов показал и расценки за ночь с ними. Если Решетова не обратила внимание на выпад, то Рудова и Серябкина решили подать на телеведущего в суд. Спустя несколько месяцев он попытался извиниться перед девушками, но до Серябкиной не получилось дозвониться, а Рудова заблокировала Малахова везде.