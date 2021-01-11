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Манучаров объяснил любовь россиян к новогодним шоу 

Анна Арсеньева 2 часа назад
«Сатанинская пляска»: Манучаров о новогодних шоу
Фото: globallookpress.com
Актер Вячеслав Манучаров высказался о новогодних передачах и объяснил, почему зрители их любят. Об этом он рассказал в интервью ведущей Елене Ханге на YouTube.
Артист заявил, что ассоциирует просмотр праздничных шоу с «генетическим крестьянским кодом».

«Для нашего зрителя сегодня это такой рефлекс: телевизор включается, поднимаются бокалы, главнокомандующий — не важно уже, какой — говорит какие-то слова напутствия, в конце мы слышим "держитесь-держитесь, все будет хорошо" из года в год, и начинается эта пляска сатанинская всех наших прекрасных артистов», — сказал Манучаров.

Он добавил, что тоже принял участие в новогодней передаче, снявшись в номере с Малаховым, однако теперь стыдится этого.
По словам Манучарова, раньше съемки в праздничных программах говорили об успешности артиста, а теперь это — «абсолютнейший ад».

«Тогда "Голубой огонек" и для артиста, и для зрителя имел совершенно другой смысл. Появиться на "Голубом огоньке" еще в 2000 году в формате "Большой разницы" или в 2003-м в формате "Оливье-шоу", в котором я принимал участие, было почетно. Это символизировало, что ты в тренде, это был маркер успешности и востребованности, финансовой в том числе, потому что звали только тех, кто продавался и покупался».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Ефремов готовится к концу актерской карьеры.
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Комментарии 2
ТВ , Вячеслав Манучаров
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