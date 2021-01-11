«Сатанинская пляска»: Манучаров о новогодних шоу

Актер Вячеслав Манучаров высказался о новогодних передачах и объяснил, почему зрители их любят. Об этом он рассказал в интервью ведущей Елене Ханге на YouTube.

Артист заявил, что ассоциирует просмотр праздничных шоу с «генетическим крестьянским кодом».

«Для нашего зрителя сегодня это такой рефлекс: телевизор включается, поднимаются бокалы, главнокомандующий — не важно уже, какой — говорит какие-то слова напутствия, в конце мы слышим "держитесь-держитесь, все будет хорошо" из года в год, и начинается эта пляска сатанинская всех наших прекрасных артистов», — сказал Манучаров.

Он добавил, что тоже принял участие в новогодней передаче, снявшись в номере с Малаховым, однако теперь стыдится этого.

По словам Манучарова, раньше съемки в праздничных программах говорили об успешности артиста, а теперь это — «абсолютнейший ад».