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Миллион рублей в месяц: Бородиной и Бузовой в два раза урезали зарплату после закрытия «Дома-2» 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Бородиной и Бузовой в 2 раза урезали зарплату после закрытия «Дома-2»
Фото: Globallookpress.com
Зарплаты телеведущих проекта «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной после закрытия шоу на канале ТНТ уменьшились в два раза. Теперь они будут получать в месяц «всего» чуть больше миллиона рублей каждая.
Точная зарплата будет зависеть от количества эфиров шоу «Бородина против Бузовой». Как известно, этот проект продолжит свое существование.
В конце января выйдут первые новые выпуски. Отметим, что идут сокращения и в проекте «Бородина против Бузовой». К примеру, работы лишился Андрей Черкасов. На вопрос, останется ли он ведущим, ответил так: «Нет! Там такая „мафия“, что туда теперь не попасть».
Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что канал ТНТ решил избавиться от скандального шоу «Дом-2», рейтинги которого стали в последнее время падать. Проект шел с 2004 года. Сейчас идут поиски интернет-платформы, где будут показывать шоу.
Возможно, телестройку захочет показывать один из каналов, но это выглядит на данный момент маловероятным, сообщает «Комсомольская правда».
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Комментарии
ТВ , Ксения Бородина , Андрей Черкасов , Комсомольская правда
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