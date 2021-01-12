Бородиной и Бузовой в 2 раза урезали зарплату после закрытия «Дома-2»

Зарплаты телеведущих проекта «Дом-2» Ольги Бузовой и Ксении Бородиной после закрытия шоу на канале ТНТ уменьшились в два раза. Теперь они будут получать в месяц «всего» чуть больше миллиона рублей каждая.

Точная зарплата будет зависеть от количества эфиров шоу «Бородина против Бузовой». Как известно, этот проект продолжит свое существование.

В конце января выйдут первые новые выпуски. Отметим, что идут сокращения и в проекте «Бородина против Бузовой». К примеру, работы лишился Андрей Черкасов . На вопрос, останется ли он ведущим, ответил так: «Нет! Там такая „мафия“, что туда теперь не попасть».

Напомним, что в декабре прошлого года стало известно, что канал ТНТ решил избавиться от скандального шоу «Дом-2», рейтинги которого стали в последнее время падать. Проект шел с 2004 года. Сейчас идут поиски интернет-платформы, где будут показывать шоу.