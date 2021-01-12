Ведущая шоу о путешествиях рассказала о самых странных съемках 

Канадская блогерша и ведущая передач о путешествиях Ла Кармина (La Carmina) рассказала о самых странных случаях, которые происходили с ней во время работы. Ее истории публикует Fodor’s Travel.

По словам Ла Кармины, для зрителей профессия ведущей шоу о путешествиях может показаться работой мечты.

«Тем не менее то, что вы видите на экране, — это отполированный окончательный вариант. Жизнь за сценой менее живописна. Это утомительные рабочие будни, неожиданные драмы, а иногда и фонтаны крови»,

— призналась блогерша.

Говоря о самых странных случаях на телевидении, блогерша вспомнила, что однажды ей был нужен специалист по бодимодификации, который сшил бы губы человека иглой и ниткой. Ла Кармина также рассказала, что недавно на съемках сделали «шашлык» из трех человек: их поставили рядом, а затем проткнули всем щеки одним длинным шипом.

Кроме того, блогерша поделилась историей о том, как однажды ей понадобилось найти реалистичную секс-куклу, а также договориться о съемках в передаче с людьми, которые работают в сервисе «семья в аренду» (в Японии с конца 80-х существуют агентства, которые предоставляют услуги по аренде «родственников»).

Ла Кармина — канадская блогерша, журналистка и телеведущая. Она специализируется на японской моде, поп-культуре и субкультурах.