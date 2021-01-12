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Экс-ведущий «Битвы экстрасенсов» признался, что ошибался в русском шоу-бизнесе 

Диана Товсепова 3 часа назад
Сергей Сафронов, бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ, признался в своем Instagram, что сильно ошибался в своем окружении.
Оказывается, знаменитый иллюзионист всегда считал шоу-бизнес настоящим клубком змей, в котором не могут существовать искренность и дружба. Однако неприятности, произошедшие в его жизни, показали, что это не так. В частности, в конце 2020-го Сафронова отстранили от ведения «Битвы экстрасенсов» после того, как всплыла информация о том, что он якобы брал взятки за "продвижение" экстрасенсов в шоу. При этом в конце года и Сергей, и его два брата разом заболели.
Однако он почувствовал не травлю, а поддержку со стороны коллег по экрану.

«Меня простили и сейчас поддерживают звонками, мудрыми советами, помогают в поиске врачей», — поделился Сергей Сафронов.

Телеведущий был сильно тронут таким отношением к себе, а за плохие мысли ему стало стыдно.

«Увидел, кто рядом в их настоящем обличии — немало из них тех, кто именно сейчас стал для меня близким и очень ценным. Многое за это время понял и осознал», — написал Сергей Сафронов в Instagram.

Ранее "Рамблер" сообщал о том, как ведущий "Битвы экстрасенсов" пожаловался на ужасные условия на проекте.
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ТВ , Видео , Сергей Сафронов
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