Сергей Сафронов , бывший ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ, признался в своем Instagram, что сильно ошибался в своем окружении.

Оказывается, знаменитый иллюзионист всегда считал шоу-бизнес настоящим клубком змей, в котором не могут существовать искренность и дружба. Однако неприятности, произошедшие в его жизни, показали, что это не так. В частности, в конце 2020-го Сафронова отстранили от ведения «Битвы экстрасенсов» после того, как всплыла информация о том, что он якобы брал взятки за "продвижение" экстрасенсов в шоу. При этом в конце года и Сергей, и его два брата разом заболели.

Однако он почувствовал не травлю, а поддержку со стороны коллег по экрану.

«Меня простили и сейчас поддерживают звонками, мудрыми советами, помогают в поиске врачей», — поделился Сергей Сафронов.

Телеведущий был сильно тронут таким отношением к себе, а за плохие мысли ему стало стыдно.