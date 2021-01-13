Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Волшебная музыка Disney в Okko
Волшебная музыка Disney в Okko Смотреть онлайн ⟶
Прямой эфир ТВ

В Сети невзлюбили Ивлееву: «Нам за тебя стыдно, Настя!» 

Елизавета Назарова 3 часа назад
Ведущую и блогера Анастасию Ивлееву раскритиковали после того, как она пришла на YouTube-шоу "Что было дальше?" (ЧБД). Девушку обвинили в том, что она зазвездилась и страдает от недостатка внимания. "Рамблер" рассказывает, что пишут комментаторы.
Ранее Ивлеева уже принимала участие в шоу. Тогда она заявила, что ей не понравилось быть на площадке из-за того, что юмористы плохо шутили. При этом, она не отказалась вновь посетить съемки.
Девушка оскорбляла ведущих и обижалась, когда они начинали про нее жестко шутить. Потом она и вовсе перестала обращать внимание на происходящее и общалась только с одним из юмористов Алексеем Щербаковым.
Такое поведение разозлило пользователей Сети, и в комментариях под выпуском на YouTube зрители раскритиковали ведущую. Они написали, что она зазвездилась, а ведущие пытались осадить ее и напомнить, что она участвует в выпуске и находится на съемках чужой программы.
Несмотря на то, что гостями выпуска стали и другие звезды, комментаторы обратили внимание только на поведение Ивлеевой.

"Настя — это та самая неприятная родственница, которая приезжает раз в год и начинает учить всех жизни", — написала пользоательница под ником Kavela Mikaro. (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Многие уверены, что ведущая зазвездилась из-за замужества.

"Когда вышла замуж за Элджея и постоянно и везде и всем надо про это сказать, вдруг кто то не дай бог не слушает его или не знает", — отметила девушка под ником Anastasia Romanova.

Комментаторы припомнили Насте ее соведущего, в тандеме с которым она прославилась на передаче "Орел и решка".

"Настя, позвони Птушкину, пусть он подскажет тебе как оставаться -человеком", — написал Игорь Глушков.

"Настя Рустаму: Мне за тебя стыдно. 30 млн человек посмотревшие выпуск в первую неделю: Нам за тебя стыдно, Настя!", — обобщил мнение зрителей Марат Николаевич.

Комментарии 9
ТВ , Видео , Анастасия Ивлеева , Алексей Щербаков , Игорь Глушков
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
04:08
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
Актеры
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
00:45
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
Фильмы
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Как выглядят дети российских телеведущих
08:16
Как выглядят дети российских телеведущих
ТВ
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
04:03
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
Актеры
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
09:11
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
Актеры
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Сериалы
Что стало со звездами мыльных опер
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
Актеры
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
04:31
Какие скандалы и домогательства скрывали советские фильмы
Фильмы
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
07:47
Что стало со звездами «Один дома» 30 лет спустя
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение