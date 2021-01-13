В Сети невзлюбили Ивлееву: «Нам за тебя стыдно, Настя!» 

Ведущую и блогера Анастасию Ивлееву раскритиковали после того, как она пришла на YouTube-шоу "Что было дальше?" (ЧБД). Девушку обвинили в том, что она зазвездилась и страдает от недостатка внимания. "Рамблер" рассказывает, что пишут комментаторы.

Ранее Ивлеева уже принимала участие в шоу. Тогда она заявила, что ей не понравилось быть на площадке из-за того, что юмористы плохо шутили. При этом, она не отказалась вновь посетить съемки.

Девушка оскорбляла ведущих и обижалась, когда они начинали про нее жестко шутить. Потом она и вовсе перестала обращать внимание на происходящее и общалась только с одним из юмористов Алексеем Щербаковым

Такое поведение разозлило пользователей Сети, и в комментариях под выпуском на YouTube зрители раскритиковали ведущую. Они написали, что она зазвездилась, а ведущие пытались осадить ее и напомнить, что она участвует в выпуске и находится на съемках чужой программы.

Несмотря на то, что гостями выпуска стали и другие звезды, комментаторы обратили внимание только на поведение Ивлеевой.

"Настя — это та самая неприятная родственница, которая приезжает раз в год и начинает учить всех жизни", — написала пользоательница под ником Kavela Mikaro. (Прим. ред. — здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены)

Многие уверены, что ведущая зазвездилась из-за замужества.

"Когда вышла замуж за Элджея и постоянно и везде и всем надо про это сказать, вдруг кто то не дай бог не слушает его или не знает", — отметила девушка под ником Anastasia Romanova.

Комментаторы припомнили Насте ее соведущего, в тандеме с которым она прославилась на передаче "Орел и решка".

"Настя, позвони Птушкину, пусть он подскажет тебе как оставаться -человеком", — написал Игорь Глушков.