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Шаляпин рассказал о «Фабрике звезд» и коррупции 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Шаляпин рассказал о «Фабрике звезд» и коррупции
Фото: globallookpress.com
Певец Прохор Шаляпин рассказал о своем участии в музыкальном телепроекте «Фабрика звезд 6». Об этом он заявил в беседе с Teleprogramma.pro.
По словам музыканта, талантливые артисты, участвующие в проекте, не смогли стать популярными из-за коррупции:

«У нас была яркая "Фабрика звезд". Но коррупционная составляющая не дала шансов вырваться на большую сцену талантам без серьезных денег», — сказал Шаляпин.

Самым отрицательным человеком на проекте, по его мнению, был продюсер Виктор Дробыш:

«Он повел себя крайне непорядочно. Он все время сейчас вспоминает меня, как свой самый неудавшийся проект, но могу заметить, что у Дробыша было примерно 60 артистов, кроме меня, с которыми он сотрудничал. Они тоже почему-то не стали звездами».

Как рассказал Прохор Шаляпин, они возлагали на Дробыша большие надежды, но он их не оправдал:

«Но мы все остались людьми. И друг к другу с уважением относимся. Он просто зарабатывал на нас деньги, но мы этого тогда не понимали. Мы считали, что главное — талант и харизма. Я не понимаю, почему он сейчас поливает меня грязью».

Ранее "Рамблер" сообщал, что Пригожин призвал не осуждать тех, у кого есть средства на жизнь.
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Комментарии 7
ТВ , Прохор Шаляпин , Виктор Дробыш
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