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Юрьева из «Уральских пельменей» высказалась о Рожкове 

Teleprogramma.pro 4 часа назад
Юрьева из «Уральских пельменей» высказалась о Рожкове
Фото: Teleprogramma.pro
Звезда шоу «Уральские пельмени» Илана Юрьева в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Одного из них заинтересовало, в каких она отношениях с другим участником юмористического коллектива Андреем Рожковым.

«Уважаю его как человека и как артиста. Дорожу его хорошим отношением ко мне. Очень ему за все благодарна».

Также Юрьева отметила, что у нее только одна дочка, но она мечтает о еще детях. Звезда очень скучает по гастролям. «Жить без них не могу», — заметила она. Родилась она в «маленьком городе Фрунзе». Репетиции «Уральских пельменей», как она заверила, возобновятся в феврале. По словам Юрьевой, в новогодние каникулы ей удалось съездить в Санкт-Петербург. «Встретились с друзьями и родными. А потом продолжили веселиться в Москве», — сказала звезда.
Напомним, что Илана Юрьева после ухода из команды Юлии Михалковой стала одним из лидеров «Уральских пельменей».
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