Как Грачевский спасал «Ералаш» в 90-е 

14 января стало известно о смерти художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского.

"Ералаш" был основан в 1974 Александром Хмеликом и Борисом Грачевским. В 1974-1984 годах Грачевский был директором киножурнала, с 1984 года он стал его художественным руководителем. С ним он проработал до самой смерти. "Рамблер" рассказывает, почему многие уверены, что "Ералаш" был жив благодаря стараниям его художественного руководителя.

Грачевский не только руководил съемками, он также занимался кастингом и даже снялся в одном из сюжетов. Многие уверены, что проект держится на плаву так долго только благодаря энтузиазму Грачевского.

Киножурнал тяжело переживал кризис в 90-е годы. Из-за нехватки средств был риск закрытия "Ералаша". Тогда Грачевский вложил в проект свои личные деньги, нашел спонсоров и перестроил компанию. Уже после этого он основал собственную киностудию "Ералаш" на базе киностудии Горького. В это же время киножурнал начал выходить на "Первом канале", что поспособствовало появлению новых поклонников и зрителей.

Многие критики уверены, что в 90-е годы были самыми плодотворными временами для киножурнала. В новой киностудии под руководством Грачевского стартовали многие режиссеры без опыта, которые могли попробовать свои силы в небольших эпизодах "Ералаша".

В 90-е было отснято больше всего выпусков киножурнала. В эпизодах появлялись желанные для всех школьников атрибуты: джинсы, жвачка, газировка. Грачевский старался сделать сюжеты более интересными для школьников и поднимал в них актуальные проблемы. У него это получилось, после кризиса 90-х годов "Ералаш" вновь стал популярным, а уже в 2000-х он открывал многих современных звезд.