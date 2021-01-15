Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом
«Глубже!»: кино про порно с глубоким смыслом Смотреть в Okko ⟶
Прямой эфир ТВ

Как Грачевский спасал «Ералаш» в 90-е 

Елизавета Назарова 2 часа назад
14 января стало известно о смерти художественного руководителя детского юмористического журнала "Ералаш" Бориса Грачевского.
"Ералаш" был основан в 1974 Александром Хмеликом и Борисом Грачевским. В 1974-1984 годах Грачевский был директором киножурнала, с 1984 года он стал его художественным руководителем. С ним он проработал до самой смерти. "Рамблер" рассказывает, почему многие уверены, что "Ералаш" был жив благодаря стараниям его художественного руководителя.
Грачевский не только руководил съемками, он также занимался кастингом и даже снялся в одном из сюжетов. Многие уверены, что проект держится на плаву так долго только благодаря энтузиазму Грачевского.
Киножурнал тяжело переживал кризис в 90-е годы. Из-за нехватки средств был риск закрытия "Ералаша". Тогда Грачевский вложил в проект свои личные деньги, нашел спонсоров и перестроил компанию. Уже после этого он основал собственную киностудию "Ералаш" на базе киностудии Горького. В это же время киножурнал начал выходить на "Первом канале", что поспособствовало появлению новых поклонников и зрителей.
Многие критики уверены, что в 90-е годы были самыми плодотворными временами для киножурнала. В новой киностудии под руководством Грачевского стартовали многие режиссеры без опыта, которые могли попробовать свои силы в небольших эпизодах "Ералаша".
В 90-е было отснято больше всего выпусков киножурнала. В эпизодах появлялись желанные для всех школьников атрибуты: джинсы, жвачка, газировка. Грачевский старался сделать сюжеты более интересными для школьников и поднимал в них актуальные проблемы. У него это получилось, после кризиса 90-х годов "Ералаш" вновь стал популярным, а уже в 2000-х он открывал многих современных звезд.
Комментарии 1
ТВ , Видео , Первый канал
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
08:01
Что стало с актерами из «Приключения Электроника»
Актеры
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
06:03
Зачем Людка из фильма «Любовь и голуби» уехала в Германию
Актеры
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
04:08
Что стало с актерами фильма «Собачье сердце»
Актеры
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
00:45
Пользователи Сети вырезали Трампа из «Один дома 2»
Фильмы
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
08:25
Как Анастасия Зуева стала главной сказочницей советского кино
Актеры
Как выглядят дети российских телеведущих
08:16
Как выглядят дети российских телеведущих
ТВ
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
04:03
Как главная «ведьма» СССР попала на каторгу
Актеры
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
09:11
Почему звезда фильма «Летят журавли» быстро погасла
Актеры
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
02:57
Как колхозники обогатились на «Вечном зове»
Сериалы
Что стало со звездами мыльных опер
07:00
Что стало со звездами мыльных опер
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение