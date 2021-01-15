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«Бородина против Бузовой» станет остросоциальным шоу 

Teleprogramma.pro 1 час назад
«Бородина против Бузовой» станет остросоциальным шоу
Фото: @borodylia
Закрытие телепроекта «Дом-2», который за 16 лет своего существования разделил телезрителей на два лагеря — поклонников и хейтеров — стало настоящей сенсацией в конце 2020 года. Казалось бы, ничто не предвещало. И многие сначала не поверили, обвиняя его создателей в очередной попытке пиара. больше по теме
Тем не менее, последний выпуск телестройки вышел еще в прошлом году. Его ведущая Ксения Бородина осталась на телеканале, и продолжит вместе с Ольгой Бузовой вести другое шоу, которое в свое время стало неким продолжением реалити о любви — «Бородина против Бузовой». Только теперь оно несколько сменит ракурс. Об этом рассказала сама Бородина накануне первого рабочего дня.

«Мы снимаем новый сезон шоу «Бородина против Бузовой». Всех волнует судьба этого шоу, ведь «Дом-2» закрыли, что там обсуждать-то! Ребят, на нашем веку тем хватит! Всегда есть о чем поговорить и что обсудить! Я давно мечтала вести такого рода шоу, где могу обсуждать социальные проблемы, шоу будет выходить на ТНТ в 10.00 утра», — поведала Бородина.

По сути, теперь это будет остросоциальное шоу, подобное тем, что выходят в прайм-тайм на крупных телеканалах, и где обсуждают проблемы обычных людей.
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Комментарии 2
ТВ , Ксения Бородина
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