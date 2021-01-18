Валерий Комиссаров заявил о планах выкупить «Дом-2»

В конце декабря стало известно, что проект «Дом-2» перестанет выходить на канале ТНТ. Руководство уверяло, что шоу вернется в обновленном формате уже в феврале, но о том, где произойдет перезапуск, было неизвестно.

Недавно Валерий Комиссаров заявил, что намерен выкупить права на принадлежавший ему проект. Редакция InterMedia получила информацию о возможном скором возобновлении телепроекта «Дом-2» на одном из ведущих телеканалов. Инициатором возвращения знакового проекта выступает его создатель Валерий Комиссаров, которому InterMedia в этой связи задало несколько вопросов:

InterMedia: Вы были создателем, автором и продюсером проекта «Дом-2» в течение первых 10 лет, но с 2014 года не занимались этим шоу. Почему вы решили вернуться к проекту?

Валерий Комиссаров: Все это время я внимательно следил за «Домом-2» и понимал, что он становился совсем не тем, каким я его придумал изначально — реалити-шоу перестало быть реальным. Таких звезд, которых я открыл — Собчак, Бузовой, Бородиной, Бони, Водонаевой, Солнцева, Мая, Меньщикова и других — с 2014 года не появилось ни одной. То, что там в последние годы происходило, было далеко от интересов телезрителей. Но «Дом-2» — это бренд, а даже у крупнейших мировых брендов бывали провалы — например, Apple переживал не лучшие времена, когда аж на целых 12 лет расстался со Стивом Джобсом . Но когда Джобс вернулся, Apple стал легендой. Я знаю, как должен развиваться «Дом-2», чтобы стать не просто интересным, но таким же феноменальным, как и в первое десятилетие.

InterMedia: Кому принадлежат права на «Дом-2»?

Сейчас все принадлежит телеканалу ТНТ, я направил им предложение о выкупе всех прав на проект, который я придумал 17 лет назад. Я надеюсь, что канал примет правильное решение, ведь теперь «Дом-2» им больше не нужен.

InterMedia: Вы хотите выкупить права на шоу за счет собственных средств, или у вас уже есть инвесторы?

У настоящих опытных продюсеров всегда есть возможности привлечь финансирование, тем более, что я хорошо знаю, как сделать сенсационный проект за вдвое-втрое меньший бюджет. Напомню — когда у «Дома-2 был» и феноменальные рейтинги, все жили в бараках. Я не предлагаю бараки — у меня есть много других интересных идей, тем более что я лично выбирал всех ведущих и участников этого шоу, занимался в ежедневном режиме всем творческим и организационным управлением на протяжении десятка лет — и хорошо знаю, как это сделать.

InterMedia: В эфире какого канала можно будет увидеть «Дом-2»?

У всех руководителей каналов есть одна головная боль, где взять много качественного ежедневного контента? А почти все телевизионные начальники — мои друзья.

InterMedia: Считаете, что реалити-шоу имеют перспективу в России 2020-х?

Жанр реалити-шоу неисчерпаем, во всем мире телеканалы и стриминги развивают это направление все активнее. То, что происходит сейчас в Тиктоке, Инстаграме и Ютубе, это и есть реалити. Но главное здесь — КАК сделать. Ведь хороший рояль не может быть причиной плохой игры пианиста, главное — не фальшивить.