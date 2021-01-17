«Я глубоко не копала, но это было очень плачевное зрелище. Деньги всегда портят людей. Это ужас, летящий в ночи, и это — наше будущее. У человека нет ни образования, ни вкуса. У нас положено, что каждый звездный герой — а он к ним, к сожалению, относится — обязательно исполняет песню. И каково было мое удивление, когда я поняла, что он слов своей песни не знает. На площадке он вел себя вызывающе и странно. У нас, конечно, разные фрики бывали, но этот всех переплюнул. Он поет, не попадает в ноты, не знает слов — почему его творчество набирает такое количество просмотров? Мне становится жутко. Любой психиатр найдет массу симптомов в отношении его психического здоровья. Это очевидно. Человек на протяжении всей программы постоянно причесывался, расческу из рук не выпускал».