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«Это ужас, летящий в ночи»: Сябитова высказалась о Моргенштерне после его прихода на «Давай поженимся!» 

Катерина Саломе 7 часов назад
Рэп исполнитель Алишер Моргенштерн еще в конце декабря пришел на шоу «Давай поженимся!» в качестве поддержки друга Славы Марлоу. Спустя практически месяц ведущая передачи Роза Сябитова поделилась своим впечатлением от музыканта в беседе с «Собеседником».
Роза призналась, что прежде никогда не слышала об этом артисте и не была знакома с его творчеством. Но когда он явился на шоу, Сябитова была шокирована.

«Кроме грустных мыслей, он ничего во мне не вызвал, только жалость по отношению к нему и его родителям. Он совершенно необразован. То, что молодежь его обожает, не самый лучший показатель, а виноваты родители, в том числе и его, постыдились бы такого сына»,

— отметила ведущая.

«Я глубоко не копала, но это было очень плачевное зрелище. Деньги всегда портят людей. Это ужас, летящий в ночи, и это — наше будущее. У человека нет ни образования, ни вкуса. У нас положено, что каждый звездный герой — а он к ним, к сожалению, относится — обязательно исполняет песню. И каково было мое удивление, когда я поняла, что он слов своей песни не знает. На площадке он вел себя вызывающе и странно. У нас, конечно, разные фрики бывали, но этот всех переплюнул. Он поет, не попадает в ноты, не знает слов — почему его творчество набирает такое количество просмотров? Мне становится жутко. Любой психиатр найдет массу симптомов в отношении его психического здоровья. Это очевидно. Человек на протяжении всей программы постоянно причесывался, расческу из рук не выпускал».

— резюмировала Сябитова.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что «Бородина против Бузовой» станет остросоциальным шоу.
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ТВ , Видео , Роза Сябитова
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