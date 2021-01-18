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Погибшему в авиакатастрофе ведущему НТВ нашли замену 

Lenta.ru 3 часа назад
Погибшему в авиакатастрофе ведущему НТВ нашли замену
Фото: Lenta.ru
Телеканал НТВ нашел замену телеведущему Александру Колтовому, погибшему в результате авиакатастрофы. Как сообщает StarHit, новым соведущим Леры Кудрявцевой в программе «Звезды сошлись» станет Антон Привольнов, известный по программам «Контрольная закупка» и «Доброе утро» на Первом канале.
Привольнов отметил, что взволнован из-за новой работы, но рад ей. «Надеюсь, что программа "Звезды сошлись" станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, гораздо интереснее!» — считает ведущий.
Кудрявцева отметила, что не была ранее знакома с Привольновым. По ее словам, ведущий хорошо показал себя во время кастинга. «На площадке он настоящий профессионал, а еще у него потрясающее чувство юмора», — прокомментировала она назначение нового соведущего.
По данным издания, первый выпуск с Привольновым выйдет в эфир 24 января.
Катастрофа с участием легкомоторного самолета, за штурвалом которого находился Колтовой, произошла 7 ноября. Вместе с ведущим на борту находилась женщина, которая также скончалась.
Колтовой вел на НТВ ток-шоу «Звезды сошлись» (вместе с Лерой Кудрявцевой) и «ДНК». Его карьера на телевидении началась с участия в первом в России реалити-шоу «За стеклом». В начале декабря стало известно, что новой ведущей шоу «ДНК» стала актриса Анна Казючиц.
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Комментарии
ТВ , Доброе утро , Дима Билан , Анна Казючиц , Светлана Лобода , Антон Привольнов , Лера Кудрявцева , НТВ
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