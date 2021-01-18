Иосиф Пригожин назвал «Евровидение» колхозным конкурсом 

Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с ФАН поделился своим мнением о международном песенном конкурсе "Евровидение".

По мнению Пригожина, 90% населения планеты ничего не знают о "Евровидении".

"Мы обсуждаем этот колхозный конкурс словно Grammy. Что дало Евровидение за те 20 лет, что его показывают по телевидению? Рейтинги телеканалу. Все. А что это дало обществу? Новых героев, звезд? Что произошло со времен Селин Дион и ABBA, что?"

— задается риторическим вопросом продюсер.

Пригожин уверен, что молодому поколению конкурс неинтересен, а нужен только организаторам и телевидению.

"Раньше музыканты несли своим творчеством какое-то послание. В мире была идеология. Ты смотрел кино и чего-то ждал. А здесь чего ждать? Конкурс фриков?"

— сказал он.

Также Пригожин предложил создать в России свой конкурс и приглашать на него иностранцев. Ранее стало известно, что "Евровидение" в 2021 году вопреки пандемии состоится в привычном офлайн-формате.