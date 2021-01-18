«Колхозный конкурс»: Пригожин высказался о «Евровидении» 

Продюсер Иосиф Пригожин высказал свое мнение о международном песенном конкурсе "Евровидение", назвав его "колхозным". Об этом сообщает ФАН.

Как заявил Пригожин, сегодня молодых артистов не интересует конкурс. "Евровидение" нужно только его организаторам и телевидению.

"Мы обсуждаем этот колхозный конкурс словно Grammy. Что дало Евровидение за те 20 лет, что его показывают по телевидению? Рейтинги телеканалу. Все. А что это дало обществу? Новых героев, звезд? Что произошло со времен Селин Дион и ABBA, что?", — сказал продюсер.

Он добавил, что раньше артисты своими выступлениями несли какое-то послание:

"В мире была идеология. Ты смотрел кино и чего-то ждал. А здесь чего ждать? Конкурс фриков?".

Продюсер предложил организовать в России свой конкурс и приглашать на него иностранных музыкантов.