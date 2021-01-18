Привольнов заменит погибшего ведущего НТВ

Новым соведущим Леры Кудрявцевой в программе "Звезды сошлись" на НТВ станет Антон Привольнов. Он заменит Александра Колтового, который погиб в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает StarHit.
Привольнов известен по передачам "Доброе утро" и "Контрольная закупка" на Первом канале.
«Надеюсь, что программа "Звезды сошлись" станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, гораздо интереснее!» — прокомментировал ведущий переход на НТВ.
Как рассказала Лера Кудрявцева, Привольнов хорошо показал себя на кастинге:
«На площадке он настоящий профессионал, а еще у него потрясающее чувство юмора»
Первый выпуск с новым ведущим выйдет 24 января.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Пригожин высказался о "Евровидении".