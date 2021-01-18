Привольнов заменит погибшего ведущего НТВ

«Надеюсь, что программа "Звезды сошлись" станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, гораздо интереснее!» — прокомментировал ведущий переход на НТВ.