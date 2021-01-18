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Погибшему ведущему НТВ нашли замену 

Анна Арсеньева 2 часа назад
Привольнов заменит погибшего ведущего НТВ
Фото: @anton_privolnov
Новым соведущим Леры Кудрявцевой в программе "Звезды сошлись" на НТВ станет Антон Привольнов. Он заменит Александра Колтового, который погиб в результате авиакатастрофы. Об этом сообщает StarHit.
Привольнов известен по передачам "Доброе утро" и "Контрольная закупка" на Первом канале.

«Надеюсь, что программа "Звезды сошлись" станет еще вкуснее и свежее, выражаясь моим профессиональным жаргоном. Я уже наговорился с докторской колбасой, эти знания никуда от меня не уйдут, а вот чем живет Дима Билан и о чем переживает Светлана Лобода, гораздо интереснее!» — прокомментировал ведущий переход на НТВ.

Как рассказала Лера Кудрявцева, Привольнов хорошо показал себя на кастинге:

«На площадке он настоящий профессионал, а еще у него потрясающее чувство юмора»

Первый выпуск с новым ведущим выйдет 24 января.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Пригожин высказался о "Евровидении".
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ТВ , Дима Билан , Светлана Лобода , Антон Привольнов , Лера Кудрявцева , НТВ
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