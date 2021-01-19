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Ведущую Екатерину Стриженову затравили из-за оговорок на шоу «Время покажет» 

Слово и Дело 5 часов назад
Стриженову затравили из-за оговорок на шоу «Время покажет»
Фото: Слово и Дело
Новый формат программы «Время покажет» преподнес зрителям сюрпризы. Шоу обновило не только студию, но и концепцию — программа стала чаще менять ведущих. Многие поклонники передачи довольны этим решением. Однако не все довольны работой Екатерины Стриженовой.
Так, во время эпизода шоу ведущая спутала магазин и аптеку. Это вызвало возмущение у поклонников передачи. Они попросили создателей программы тщательнее отбирать звезд — Стриженова не годится для работы с общественно-политическими темами на телевидении.
С этими жалобами фанаты передачи обратились в Facebook к соведущему «Время покажет» Руслану Осташко. Однако шоумен призвал подписчиков быть добрее к Стриженовой. По его мнению, аудитории следует внимательнее присмотреться к ней — они непременно будут очарованы.
Также поклонники шоу подвергли критике ведущую Олесю Лосеву. Фанатов возмутил слишком откровенный образ, который выбрала девушка для обсуждения серьезных тем.
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Комментарии 2
ТВ , Екатерина Стриженова , Руслан Осташко , Олеся Лосева
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