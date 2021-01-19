Оговорки Стриженовой в эфире стали причиной жалоб зрителей 

Поклонники программы "Время покажет" недовольны работой телеведущей — Екатерины Стриженовой. Во время одного из эпизодов шоу она перепутала магазин и аптеку, что вызвало волну возмущения. К создателям шоу обратились поклонники, попросившие тщательнее отбирать ведущих.
С такого рода жалобами фанаты передачи обратились в Facebook к соведущему "Время покажет" Руслану Осташко. Который, в ответ на реакцию телезрителей, попросил поклонников шоу быть терпимее и внимательно присмотреться к Стриженовой. Они, якобы, будут ею очарованы.
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